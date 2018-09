Ontex-voorzitter Missorten: 'Nieuw voorstel PAI was niet verdedigbaar'

Dat zegt Luc Missorten, de voorzitter van de raad van bestuur van de luierfabrikant.

Waarom verwierp Ontex het overnamevoorstel van PAI?

Missorten: 'Toen PAI in juli een indicatief bod van 27,5 euro per aandeel op tafel legde, vonden we dat attractief genoeg om een boekenonderzoek toe te laten. We hebben ons constructief opgesteld en onze financiële verantwoordelijkheid opgenomen. Maar het nieuwe voorstel was niet verdedigbaar. Het bestond uit een lager bedrag in cash en een voorwaardelijke betaling afhankelijk van het realiseren van bepaalde dingen in de nabije toekomst.'

Kunt u ook zeggen welke 'dingen'?

Missorten: 'Dat is niet in detail besproken. Maar er was een fundamenteel verschil met het initiële voorstel. Het aanvaarden zou niet fair geweest zijn ten opzichte van de huidige aandeelhouders.'

Hoe moet het nu verder met Ontex?

Missorten: 'Ontex zit in een moeilijke periode met veel tegenwind, zowel op het vlak van de wisselkoersen als qua grondstoffenprijzen, maar er is veel potentieel. Laat één ding duidelijk zijn: Ontex staat niet te koop. We gaan het bedrijf niet op de straatstenen gooien.'

Ontex wil nu meer andeelhouderswaarde creëren. Worden er activiteiten verkocht, komt er een beloning voor de huidige aandeelhouders?

Missorten: 'Door de interesse van PAI heeft het analyseren van onze langetermijnplannen vertraging opgelopen. We gaan dat proces nu reactiveren. We gaan geen enkele steen onaangeroerd laten.'

Gaat Ontex bepaalde landen verlaten, bepaalde activiteiten stopzetten?