Ontex werkt aan composteerbare luiers

Om de afvalberg van zijn product te verkleinen begint de luierproducent Ontex in Frankrijk een proefproject met composteerbare luiers. 'We willen deel zijn van de oplossing, niet van het probleem.'

Baby's en peuters zijn schattig, maar ze produceren ook een hoop afval. Wegwerpluiers zijn een bron van tonnen vuilnis, omdat een baby in zijn eerste levensjaar naar schatting 2.500 tot 3.000 luiers consumeert. Dat is afval dat nog grotendeels in verbrandingsovens belandt. Exclusief de kinderdagverblijven wordt in Vlaanderen jaarlijks zo'n 65.000 ton luiers opgestookt, goed voor 31,8 miljoen kilogram CO2-uitstoot.

Het is een cijfer waar ook Ontex wakker van ligt. 'Als belangrijke speler in producten voor essentiële persoonlijke hygiëne weten we dat we alternatieven moeten vinden voor het storten en verbranden van onze gebruikte producten', zegt Annick De Poorter, executive vice president O&O, kwaliteit en duurzaamheid van Ontex. 'We onderzoeken manieren om de CO2-uitstoot tijdens de verschillende

levenscyclusfasen te verminderen.'