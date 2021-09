Ontex werkt aan verkoop Braziliaanse poot

De luierfabrikant Ontex is op zoek naar een koper voor zijn Braziliaanse tak, vernam De Tijd. Het proces is al een tijd aan de gang.

Ontex zit volop in een grondige herorganisatie. In die oefening zijn er geen taboes, zei Esther Berrozpe, de CEO van de luierfabrikant, begin dit jaar. Ze lijkt nu de daad bij het woord te voegen: volgens onze informatie lanceerde de luierfabrikant een verkoopproces voor zijn Zuid-Amerikaanse dochter. Drie maanden geleden bleek al dat Ontex het lot van zijn Braziliaanse poot bekeek.

'De evaluatie van de bedrijfsstrategie gaat voort', klinkt het bij Ontex. 'Tegelijk evalueren we onze marktstrategie waar we actief zijn. Ook onze strategische positie in opkomende markten wordt continu herbekeken.'

Hypermarcas

Brazilië is een van de grotere landen waar Ontex aanwezig is. De groep zette er eind 2016 voet aan de grond via de overname van de luieractiviteiten van zijn Braziliaanse sectorgenoot Hypermarcas voor 1 miljard real (286 miljoen euro). Via de overname werd Ontex marktleider in incontinentieluiers in Brazilië en de op twee na grootste speler voor babyluiers.

Maar de deal draaide verkeerd uit. De fabrieken van Hypermarcas waren oud en investeringen waren nodig. Een prijzenoorlog met de concurrentie drukte de prijzen en de Braziliaanse real maakte bokkensprongen. Er viel bovendien een lijk van 15 miljoen euro uit de kast: verkopers hadden richtlijnen aan hun laars gelapt en klanten groter dan geplande kortingen aangeboden zonder die in het IT-systeem in te brengen.

Ontex saneerde er, wat eind 2018 leidde tot een turnaround. De laatste jaren veranderde Ontex er zijn marktbenadering, zijn distributiemodel en snoeide het - onder meer via personeelsreducties - in de kosten.

Het land presteerde in de eerste jaarhelft van 2021 net als de Verenigde Staten goed. De twee markten groeiden in 2020 met dubbele cijfers op vergelijkbare ('like-for-like') basis. Het uiteindelijke resultaat in de regio werd echter sterk beïnvloed door de wisselkoers van onder andere de real, die vorig jaar erg fors daalde.

Druk