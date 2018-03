Ontex worstelt met problematische Braziliaanse overname

De luierfabrikant Ontex heeft het moeilijk om de prestaties van zijn vorig jaar overgenomen Braziliaanse dochter op peil te krijgen. Het bedrijf deelt ook mee dat het een dividend van 0,60 euro per aandeel betaalt, meer dan wat analisten hadden voorspeld.

Dat blijkt uit een persbericht met volledige jaarcijfers. In januari had Ontex al voorlopige cijfers gepubliceerd met daarin een winstwaarschuwing. Toen biechtte het op dat het 15 miljoen euro extra kosten slikt door problemen bij Hypermarcas, het Braziliaanse bedrijf waar Ontex vorig jaar 286 miljoen euro voor betaalde.

Ontex geeft nu iets meer tekst en uitleg bij die problemen. 'Op het einde van het jaar vernamen we dat kortingen aan klanten, een standaardpraktijk in de retailsector, werden aangeboden boven het budget, en dat die overmatige kortingen niet werden opgenomen in de boekhouding tijdens het jaar', luidt het.

Maatregelen

Het bedrijf uit Erembodegem zegt dat het 'belangrijke maatregelen' trof om die kwestie aan te pakken. Maar een onmiddellijke verbetering van de cijfers belooft het nog niet: 'We zijn manieren aan het bekijken om de bedrijfsprestaties op het vlak van omzet en rendabiliteit op een duurzame manier te verbeteren.'

Wel zegt Ontex dat het overtuigd blijft van de waarde op lange termijn van zijn Braziliaans avontuur. 'We hebben nu een belangrijke merkpositie in de vierde grootste hygiënemarkt in de wereld.'

Het Braziliëprobleem zet samen met de wisselkoersen de marges onder druk. De brutowinstmarge van het bedrijf bedroeg 11,3 procent in 2017, tegenover 12,5 procent een jaar eerder. Los van de Braziliaanse vestiging bedroeg de marge 12 procent.

Hogere marges

Voor 2018 verwacht Ontex een omzetgroei van maximaal 10 procent. Ter vergelijking: in 2017 groeide de omzet op vergelijkbare basis met 5,5 procent. In de tweede helft van het jaar belooft Ontex een verbetering van de marges. 'We zullen deze kortetermijnuitdaging doorstaan, terwijl onze langetermijndoelstellingen volledig intact blijven.'