Ontex zet een derde van zichzelf in etalage

CEO Esther Berrozpe belooft met de grove borstel door het bedrijf te gaan, nu de luierfabrikant voor de tweede keer op korte tijd een winstalarm uitstuurt.

Ontex gaat zich concentreren op Europa en Noord-Amerika, leert een mededeling voorafgaand aan de beleggersdag van de luierfabrikant.

Meer specifiek komt de focus op de productie van luiers en vrouwelijke hygiëneproducten in opdracht van supermarktketens, en op luiers en incontinentieluiers voor ziekenhuizen en woonzorgcentra. Dit deel van de portefeuille was in 2020 goed voor 1,4 miljard euro omzet en 13 procent winstmarge (brutobedrijfswinst, ebitda). Die activiteit levert zowat twee derde van de groepsomzet en 80 procent van de brutobedrijfswinst.

Alle activiteiten in de rest van de wereld gaan op termijn de deur uit, goed voor 650 miljoen euro omzet en 8 procent winstmarge. Dat betekent dat Berrozpe onder meer de grote overname in Brazilië - een deal van voorganger Charles Bouaziz - zal tterugdraaien, bovenop een exit uit onder meer Pakistan, Rusland, Algerije, en Australië.

Ontex heeft in de rest van de wereld enkele sterke merken. Maar die voldoen niet aan onze rendementseisen. Esther Berrozpe CEO Ontex

‘Ontex heeft in de rest van de wereld enkele sterke merken. Maar ondanks de kracht daarvan voldoen deze activiteiten niet aan de vereisten van de groep inzake rendement op investeringen. Bovendien zal de uitstap de blootstelling aan volatiele wisselkoersen wegnemen', klinkt het. Onder meer de tuimelperte van de Braziliaanse real vrat de jongste jaren aan de cashflow, een extra probleem voor een bedrijf met hoge schuldenlast.

‘Deze activiteiten zullen nu worden beheerd om waarde te creëren, terwijl toekomstige strategische alternatieven worden onderzocht. Ontex heeft adviseurs in de arm genomen om de uitvoering van de strategie te bespoedigen.’

CEO Berrozpe spreekt zelf over ‘New Ontex’ en ‘belangrijke wijzigingen in de strategie’. Die zijn ook nodig om het bedrijf terug op de rails te krijgen en het vertrouwen van investeerders terug te winnen. De winstgevendheid laat te wensen over en de schuldenberg is groot. Het aandeel noteert op een dieptepunt. De beurswaarde is gezakt naar amper 640 miljoen euro.

Winstalarm

De strategische koerswijziging zal de problemen op korte termijn evenwel niet oplossen. En die problemen zijn niet min. De prijzen voor grondstoffen (absorberende materialen en plastics) gaan door het dak, en Ontex slaagt er niet in die zomaar door te rekenen aan zijn klanten. Bovendien is er een tekort aan bepaalde verpakkingsmaterialen waardoor het bepaalde klanten niet heeft kunnen beleveren. Die tekorten waren er al in het derde kwartaal, en zijn nog niet opgelost geraakt.

Met als resultaat dat Ontex voor de tweede keer in anderhalve maand een winstalarm de wereld instuurt. ‘De omstandigheden blijven zeer volatiel, waardoor wij onze verwachtingen voor 2021 hebben moeten herzien’, aldus Berrozpe. Ontex ging oorspronkelijk uit van een stabiele omzet maar rekent nu op een krimp van 1,5 procent, terwijl de winstmarge zal uitkomen op 8,5 procent.

155 Snoeimes Ontex zet extra vaart achter zijn besparingsplan. De doelstelling wordt opgetrokken van 120 naar 155 miljoen euro besparingen in 2021 en 2022.

Ontex steekt wel wat extra vaart achter zijn besparingsplan. De doelstelling wordt opgedreven van 120 naar 155 miljoen euro besparingen over dit en volgend jaar. Daarna denkt het management elk jaar een productiviteitstijging van 4 procent te kunnen realiseren. Hoe Ontex dat zal klaar spelen, is nog niet duidelijk.

Ontex schuift ook nieuwe targets naar voor voor 2023 en 2025. Die hebben nu betrekking op ‘New Ontex’ en niet langer op de hele groep. Berrozpe mikt op een gemiddelde omzetgroei van 2 à 3 procent tussen nu en 2023, en een winstmarge (ebitda) van 12,5 à 13,5 procent in 2023 (tegenover 13 procent in 2020) en meer dan 15 procent in 2025. Het bedrijf heeft in het verleden al meermaals langetermijnbeloftes gedaan, maar heeft die zelden kunnen nakomen.

Schulden