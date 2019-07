Ontex ziet winst verder zakken

De recurrente brutobedrijfswinst van luierproducent Ontex zakte in het eerste halfjaar met 16 procent, maar het management ziet beterschap in het tweede halfjaar.

'De markt bleef zeer competitief in het eerste halfjaar', zegt Charles Bouaziz, CEO van Ontex, in het halfjaarrapport. De omzetdaling bleef beperkt tot 1,3 procent maar de winstcijfers tuimelden fors lager. De recurrente brutobedrijfswinst (rebitda) zakte 16 procent tot 111 miljoen euro wat een winstmarge van amper 10 procent opleverde.

Vooral in Europa, de belangrijkste en meest rendabele afzetmarkt, heeft de Oost-Vlaamse multinational het moeilijk. Ontex is er veruit de belangrijkste leveranciers van luiers voor supermarktmerken, maar heeft er enkele belangrijke contracten verloren wat sinds de herfst van vorig jaar tot uiting is gekomen in de cijfers. Het management is er evenwel van overtuigd dat het dieptepunt in Europa bereikt is en dat de omzet dankzij productinnovaties opnieuw zal stijgen.

Europa

Buiten Europa doet Ontex het beter met een omzetgroei van ruim 8 procent. 'Ver boven het marktgemiddelde, en met een duidelijke versnelling in het tweede kwartaal', luidt het. In Braziliƫ en Mexico, waar Ontex zich de voorbije jaren via overnames aan de top vestigde, is de omzet in stijgende lijn. Dat is ook het geval in VS waar het intussen leverancier van Walmart is geworden.

Het bedrijf heeft al meerdere jaren af te rekenen met tegenwind waaronder hevige concurrentie van onder andere Procter & Gamble (Pampers), Kimberly Clark (Huggies) en producenten van retailermerken. Hogere grondstofkostenen en tegenvallende wisselkoersen konden daardoor niet volledig gecompenseerd worden door kostenbesparingen en hogere verkoopprijzen.

Transformatie

Om orde op zaken te stellen, lanceerde Ontex eerder dit jaar een omvangrijk transformatieplan. Dat plan kon evenwel op niet veel enthousiasme kon rekenen bij investeerders omdat de uitvoering veel investeringen vergt (130 miljoen euro gespreid over drie jaar) en de resultaten op lange termijn twijfelachtig zijn. 'De uitvoering van het plan is goed opgestart en verloopt zoals verwacht', luidt het in een persbericht.