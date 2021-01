Ontwerper babyspullen Childhome in Franse handen

De Franse ontwerper van babyartikelen Béaba neemt zijn Vlaamse sectorgenoot Childhome over. De prijs van de transactie is niet bekend.

Stefan Aerts toverde in 1985 op zijn 22ste de garage van zijn ouderlijk huis om tot een magazijn met baby- en kinderartikelen toen hij begon als invoerder van Duitse kindermerken. Nadien stapte zijn echtgenote in het bedrijf en begon het stel eigen producten te ontwikkelen.

Tot nu toe bezaten ze alle aandelen van het bedrijf. Maar daar kwam onlangs verandering in: Childhome's Franse sectorgenoot Béaba, de ontwerper van de stoomkoker Babycook, neemt alle aandelen van het echtpaar over. Voor welk bedrag is niet bekend. Het fusie- en overnamehuis VD&P begeleidde de familiale aandeelhouder van Childhome. De merknaam van het Vlaamse bedrijf wordt na de transactie behouden.

Geen eigen winkels

Childhome heeft geen eigen winkels, maar verkoopt zijn producten via zijn eigen webshop en via babyspeciaalzaken als Orchestra, Dreambaby of nog BabyKid. Winkels in het buitenland wordt rechtstreeks of via distributeurs beleverd. Childhome-producten zijn ook te vinden op Amazon, Babymarkt en Bol.com.

Childhome heeft een gamma van meer dan 500 artikelen, gaande van meubels en kinderwagens tot textiel. De populairste artikelen zijn de 'Mommy Bag' - die moeders in spe soms gebruiken om aan te kondigen dat ze zwanger zijn - en de Evolu-kinderstoel.

Het bedrijf uit Kontich geeft geen omzetcijfers vrij. De jongste jaarrekening vermeldt een brutomarge (omzet min kosten) van 3,1 miljoen euro en een nettowinst van 1,2 miljoen in 2019. Daarvan werd een derde uitgekeerd als dividend. 2020 was volgens verkoopdirecteur Cédric Rodrigues een 'mooi jaar', al wil hij daar geen andere details over kwijt.