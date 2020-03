'Onze koffie geraakt in sommige bedrijven niet meer binnen'

Frans Van Tilborg, de CEO van Miko, verwacht bij de bekendmaking van de jaarresultaten een impact van Covid-19 op de levering van koffie aan kmo's en de horeca.

'Over de resultaten van 2019 zijn we tevreden', zegt Frans Van Tilborg, de CEO van het beursgenoteerde Miko, in een reactie op de woensdagavond gepubliceerde jaarresultaten. De internationale Miko-groep legt zich toe op twee kernactiviteiten: koffieservice voor de buitenhuismarkt - kmo's en horeca - en de productie van kunststofverpakkingen, vooral voor de voedingsindustrie.

Het koffiesegment zette in 2019 een omzet neer van 122,4 miljoen euro. Dat is 11 procent meer dan vorig jaar en vertegenwoordigt 54,5 procent in de groepsomzet, de resterende 45,5 procent wordt vertegenwoordigd door het kunststofsegment. In totaal tekende Miko vorig jaar voor een omzetgroei van 7 procent, tot 224,6 miljoen euro. De ebitda (brutobedrijfswinst) steeg naar 29,9 miljoen euro, tegenover 25,5 miljoen euro eind 2018.

Onze koffiebranderij in Turnhout blijft op volle toeren draaien. Frans Van Tilborg CEO Miko

Tegelijk noopt de impact van Covid-19 Van Tilborg tot voorzichtigheid in de vooruitzichten voor dit jaar. 'Omdat het meteen een impact zal hebben op onze koffieserviceafdeling, die vooral actief is in de horeca en kantoren', zegt de CEO. 'Ik kan er geen percentage op plakken, maar doordat de horeca momenteel dicht is, zitten we met een serieuze omzetdaling, die weliswaar niet onoverkomelijk is.'

Minder koffie op kantoor

Omdat veel werknemers van kmo's al een tijd van thuis uit werken, wordt op kantoor minder koffie gedronken. 'Die consumptie vertoont al een daling, maar wat dat juist betekent in omzet, blijft koffiedik kijken. In sommige bedrijven geraakt onze koffie niet meer binnen omdat ze hun voorschriften voor externe leveranciers hebben aangescherpt.'

'Maar onze koffiebranderij in Turnhout blijft op volle toeren draaien, omdat we onze stock willen opbouwen en er toch ook bestellingen blijven komen.'

Wat betreft de kunststofverpakkingen voor de voedingsindustrie ziet Van Tilborg geen impact van Covid-19. 'We merken wel een shift in de vraag. Zo zien we een duidelijke stijging in de vraag naar verpakkingen voor kant-en-klare-maaltijden, wat uiteraard logisch is omdat zo veel mensen thuiswerken.'