Ooit print u thuis glutenvrije pasta

Met een 3D-printer maaltijden printen die aangepast zijn aan de voorkeuren, allergieën en vitaminetekorten van elke tafelgenoot. Het is al gedaan in labo’s. En het is een kwestie van tijd voor het ook thuis kan.

De 3D-printer wordt een belangrijk instrument in de evolutie naar gepersonaliseerde maaltijden, weet Kjeld Van Bommel, expert van de Nederlandse Organisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO).

‘In een grootkeuken kan je nu niet voor iedereen afzonderlijk een pot op het vuur zetten. Maar wij hebben al eens een printer ontwikkeld die tot zestig gepersonaliseerde maaltijden per uur kon maken, rekening houdend met onder meer de extra calciumnood van een oudere met botontkalking. We hebben alles gepersonaliseerd ge-3D-print: groenten, vlees en vis en aardappelen.’

Van Bommel denkt dat 3D-food-printers eerst bij rusthuizen, cateraars en restaurants doorbreken. ‘Omdat ze daar economisch sneller zin hebben. Vroeg of laat volgt de thuismarkt. Maar dan moet zo’n printer eerst breed inzetbaar zijn. Thuis wil je op dag één chocolade, op dag twee koekjes, op dag drie pasta printen. Die diversiteit vereist betere printers, die een langere ontwikkeling vergen en wellicht meer kosten. Om die reden zullen de ‘dedicated’ printers - specifiek voor chocolade of pasta -sneller kans op slagen hebben.’

Ook textuur vormt nog een obstakel. ‘Krokante voeding printen blijft een uitdaging. We zijn ermee bezig, want niet iedereen eet graag zachte gerechten zoals we die in de verpleeghuizen serveerden.’

Maar ooit zullen 3D-printers thuis of op restaurant gerechten op maat van elke tafelgenoot kunnen printen. Van Bommel: ‘Denk aan een cartridge met plantaardig eiwit die een sojabiefstuk voor je kan printen met de smaak en de textuur die jij lekker vindt. Je zal hem dan wellicht alleen nog zelf moeten bakken.’