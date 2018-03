Ook Vlaams vleesbedrijf verkocht vervallen vlees

Volgens de Franstalige openbare omroep RTBf wilde het bedrijf in augustus vorig jaar 20 ton vlees leveren aan klanten in Kosovo. Maar bij controle aan de grens bleek van anderhalve ton vlees de houdbaarheidsdatum met een maand verstreken te zijn.

De bestemmeling, de Kosovaarse groothandel Euro IDA, was ook al betrokken in het Veviba-schandaal . 'We waarschuwden het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen (FAVV)', aldus een woordvoerder van het Kosovaarse voedselagentschap. 'De hele lading werd vernietigd en kwam zo niet bij de Kosovaarse consumenten.'

De directie van Vanlommel, gespecialiseerd in kalfsvlees, spreekt van een menselijke fout. 'Het was een vergissing en we hebben onze verantwoordelijkheid opgenomen', zegt het bedrijf aan RTBf. 'Dit is geen geval van fraude. De etiketten waren correct, maar het klopt dat het vlees vervallen was.'