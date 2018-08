Ook foto's hebben last van dure euro

Smartphoto, maker van fotoboeken en -geschenken, had in Zwitserland en Scandinavië last van de dure munt.

Smartphoto-topman Stef De corte had dit jaar op 10 procent groei gehoopt. Maar dat zit er na een goed maar niet uitzondelijk halfjaar niet meer in.

Vooreerst om dat Nederland achterblijft, mede omdat een aantal activiteiten zoals Posters.nl werden stopgezet. Daarnaast zag het bedrijf de dure euro ook aan zijn omzet vreten in Zwitserland en Scandinavië. Naast die landen verkoopt Smartphoto zijn fotoboeken en -geschenken ook in België, Luxemburg, Frankrijk, het VK, Duitsland en Oostenrijk - goed voor in totaal twaalf landen.

De organische groei bedroeg in eerste zes maanden 4,7 procent (zoals vorig jaar over het hele boekjaar), maar na verrekening van de dure euro en de Nederlandse vertraging schoot er amper 0,2 procent stijging over tot 17,48 miljoen euro.

Lange crisis achter de rug

Smartphoto zweette 15 jaar lang (1999-2014) de gevolgen van de digitalisering van fotografie uit. In de analoge tijd was het bedrijf, dat toen nog Spector heette, een Europese topper met 18 fabrieken die miljoenen fotorolletjes ontwikkelden. Vandaag bezit Smartphoto enkel nog de fabriek in Wetteren waar 80 mensen werken - in de kerstperiode aangevuld met 150 freelancers.

Fotoprints vertegenwoordigen nog slechts 10 procent van de omzet. Foto's op canvas is goed voor een vijfde van de omzet, net als kaartjes en kalenders. De helft van de omzet komt uit fotoboeken (25%) en fotogeschenken (25%) als mokken, glazen, kussens, kaarshouders, reiskoffers, t-shirts, koekentrommels, bloempotten, snoepzakjes voor geboortes en verjaardagsfeestjes, flessenopeners, tafeldecoratie, muismatten, wanddecoratie op luxe-hout, enz.. Het gamma is ondertussen 500 artikelen groot. Smartphoto boekt er grotere marges mee dan op foto's.

Die grote marges verklaren waarom de bruto bedrijfswinst (ebitda) in het eerste halfjaar met 46,5 procent toenam tot 1,8 miljoen euro. De bedrijfswinst (ebit) verdubbelde ruimschoots van 0,4 tot 0,9 miljoen euro. Naast margebeheer heeft Smartphoto ook zijn marketing geoptimaliseerd.

Nieuwe app

Klanten doen gemiddeld twee tot drie aankopen per jaar. CEO De corte wil dat naar vijf tillen door ook personalisatie aan te bieden zonder foto. 'Niet iedereen heeft de ideale foto.' Zo is het mogelijk een t-shirt of houten panelen te bedrukken met een slogan of quote.

In het segment fotoboeken lanceert Smartphoto een nieuwe app, Instant Books (Android en iOS). Door middel van articifiële intelligentie (AI) - die het bedrijf via een Singaporees bedrijf in huis haalde - stelt de app in drie clicks een fotoboek samen op basis van de foto's op een smartphone of tablet. De AI beslist zelf welke foto's (per thema of locatie) samen horen en houdt de wazige beelden uit de selectie. De technologie wordt op termijn ook op de website uitgerold.

De eerste jaren na de heropstanding maakte Smartphoto enkel in de lucratieve kerstperiode winst. Dat is niet langer het geval, de afhankelijkheid van dat seizoen werd afgebouwd met acties rond onder meer Valentijn, 'Terug naar school' en communiefeesten. Die laatste, in april en mei, zorgen voor in België voor de op een na drukste periode. Voor de hele groep is augustus-september de tweede drukste periode, als de mensen hun vakantiefoto's laten ontwikkelen.

Smartphoto ontvangt per uur 4.000 tot 5.000 bestellingen (in de kerstperiode tot 8.000) en verstuurt per dag 30.000 pakjes - in februari en juli valt dat terug tot 3.000.

Dividend

In een interview met De corte dat in de weekendkrant van De Tijd verschijnt sluit de topman niet uit dat Smartphoto voor het eerst sinds mensenheugnis weer een dividend zal uitkeren - in 2019 over het boekjaar 2018.