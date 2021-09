Oudgediende keert terug als nieuwe CEO van Delvaux

De Fransman Jean-Marc Loubier wordt de nieuwe topman van het beroemde Belgische handtassenmerk Delvaux. Loubier komt opnieuw aan het hoofd van Delvaux, waar hij eerder zowel voorzitter als aandeelhouder van was.

Eind juni raakte bekend dat Delvaux, dat in 1829 werd opgericht en daarmee het oudste luxelederwarenhuis ter wereld is, voor 100 procent in handen was gevallen van het Zwitserse luxeconcern Richemont. Dat huis is vooral bekend van horlogemerken als Cartier en Montblanc.

De Zwitsers kochten het Belgische topmerk over van First Heritage Brands, een investeringsvehikel van de Hongkongse miljardairs Victor en William Fung. Dat vehikel werd jarenlang geleid door Jean-Marc Loubier, die de twee broers in 2011 kon overtuigen een meerderheidsbelang (80%) in Delvaux te kopen samen met het Singaporese staatsinvesteringsfonds Temasek. De resterende 20 procent zat toen nog bij de Belgische familie Schwennicke, die Delvaux in 1933 kocht van de gelijknamige oprichtersfamilie.

Intern conflict

Onder aanvoering van Loubier kende Delvaux een snelle groei. Door Delvaux te introduceren in groeimarkten als China, Zuid-Korea en Japan zag het Belgische merk zijn omzet stijgen van 18 miljoen euro naar 120 miljoen euro in 2019. Het aantal winkels breidde uit van 10 naar 50. Vorig jaar moest Delvaux als gevolg van de coronacrisis wel een herstructurering doorvoeren (26 van de 155 banen verdwenen) en zakte de omzet met 40 procent. Delvaux heeft naast een atelier in Brussel ook nog twee productiesites in Frankrijk.

Loubier maakte de crisis niet meer mee als voorzitter en aandeelhouder van Delvaux. Hij had het schip al in 2019 verlaten na een intern conflict met zijn opvolger, de Duitser Marco Probst. Loubier - die 16 jaar lang topfuncties vervulde bij LVMH, het Franse luxehuis bij uitstek - wilde Delvaux in het allerhoogste topsegment positioneren en de rijke historische traditie van het merk uitspelen. Probst dacht progressiever en zag Delvaux meer evolueren naar een luxueus en iets toegankelijker consumentenmerk. Loubier stapte op en verkocht ook zijn minderheidsbelang in Delvaux.

Potentieel ten volle realiseren