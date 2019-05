Oudste speelgoedketen ter wereld in handen van rijkste Aziaat

Het Britse Hamleys, met 259 jaar geschiedenis 's werelds oudste speelgoedwinkel, wordt eigendom van de Indiase zakenman Mukesh Ambani.

De flagshipstore van Hamleys, een zeven verdiepingen tellend gebouw in de Londense winkelstraat Regent Street volgestouwd met tinnen soldaatjes, drones en ander speelgoed, is sinds 1881 het uithangbord van de groep en een toeristische attractie. Maar Hamleys omvat ook 166 andere winkels in 18 landen.

Schermvullende weergave Een vestiging van Hamleys in Moskou ©Bloomberg

Het bedrijf dat William Hamley in 1760 oprichtte, is al lang niet meer in familiehanden. Het veranderde al talrijke keren van eigenaar, van financiële groepen, het IJslandse Baugur, de Franse groep Ludendo (La Grande Récré) tot de Chinese schoenenverkoper C. Banner. Die laatste ontvangt nu 68 miljoen pond (79 miljoen euro) voor de verkoop.

Vermogen van 50 miljard

Schermvullende weergave Mukesh Ambani ©AFP

De koper is Mukesh Ambani, met een vermogen van 50 miljard dollar de rijkste Aziaat. Hij maakte fortuin met het conglomeraat Reliance, dat actief is in olie, telecom, chemie en retail. Ambani is vooral bekend door zijn megalomane privéflatgebouw Antilia van 1 miljard dollar in Mumbai.

Met de overname van Hamleys versterkt Ambani zijn retaildivisie. Hij kent de speelgoedketen goed, want Reliance was al de franchisehouder van Hamleys in India.