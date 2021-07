Overname Delvaux moet Richemont wapenen tegen oppermachtig LVMH

Dat een horloge- en juwelengroep het iconische Belgische handtassenmerk Delvaux inlijft, lijkt een onverwachte zet. Maar het Zwitserse Richemont heeft een duidelijk plan, zeggen analisten. Het wil terugslaan naar LVMH, de onbetwiste leider in luxeland.

Het hing al een tijdje in de lucht, maar woensdagavond kwam toch nog onverwacht het nieuws. De Zwitserse, beursgenoteerde luxegroep Richemont legt de hand op Delvaux. Daarmee komt het merk opnieuw onder Europese vleugels, nadat het in 2011 was ingelijfd door First Heritage Brands. Dat is een holding waarvan de Hongkongse broers Victor en William Fung de grootste aandeelhouders zijn, naast het Singaporese staatsfonds Temasek en de Fransman Jean-Marc Loubier. Die laatste is een ex-topman van het Franse luxehuis Louis Vuitton die ook een tijdje CEO en voorzitter was van Delvaux.

Er gaat een groeiende dreiging uit van de grote horloge- en juwelenmerken in de LVMH-groep van Bernard Arnault. Dat zie ik als een belangrijke risicofactor voor Richemont. Luca Solca Analist bij de investeringsbank Bernstein

Hoeveel Richemont - de groep boven luxemerken als Cartier, Piaget, Montblanc en Dunhill - veil heeft voor de Belgische handtassentrots - het bedrijf is ouder dan ons land - werd niet bekendgemaakt. Eerder had het persagentschap Bloomberg de waarde op 415 tot net geen 500 miljoen euro geschat. Volgens Citigroup-analist Thomas Chauvet betaalt Richemont 250 miljoen euro voor Delvaux, toch nog een pak geld voor een bedrijf met 130 miljoen euro omzet en volgens Chauvet operationele verliezen van 10 miljoen euro.

Shoppende Chinezen

Maar Richemont kon zijn boekjaar eind maart afsluiten met relatief mooie resultaten. De omzet ging, ondanks de corona-ellende, ‘slechts’ 8 procent achteruit tot 13,1 miljard euro met een bijna gelijkblijvende brutowinst van 1,47 miljard euro. Maar vooral de nettowinst schoot met 38 procent de hoogte in, tot 1,3 miljard. Met dank aan de op blingbling verzotte Chinese millennials die ook tijdens de pandemie massaal aan het shoppen sloegen, zodra dat weer kon.

Richemont Luxeconcern in 1988 opgericht door de Zuid-Afrikaanse zakenman Anton Rupert. Omzet: 13 miljard euro. Operationele winst: bijna 1,5 miljard euro. Nettowinst: 1,3 miljard euro (+38%). Genoteerd op de beurs van Zürich. Merken: o.a. Cartier, Piaget, Buccellati, Baume& Mercier, Montblanc, Dunhill ,Van Cleef & Arpels, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Net-à-porter.

Dankzij zijn mooie cijfers kan de in 1988 opgerichte Zwitserse groep zich wel een ‘folieke’ veroorloven. Want het lijkt bizar dat een groep die vooral sterk staat in de zogenaamde ‘hard luxury’ - horloges, juwelen en pennen - zich waagt aan mode en lederwaren.

‘Met die ‘soft luxury’ had de groep in het verleden geen al te beste ervaringen’, stelt Astrid Wendlandt, die de modeblog Miss Tweed aanstuurt. ‘Eind 2018 moest Richemont het Franse draagtassenmerk Lancel van de hand doen, na 21 jaar van verliezen en frustraties. Chloé, Richemonts grootste modemerk, maakt eveneens al jaren verlies.’ Ook Chauvet stelt dat Richemont ‘al jaren onderpresteert in de soft luxury'.

Deze overname is tekenend voor de overnamehonger in de luxesector. Pierre Mallevays Hoofd van de zakenbank van Stanhope Capital Group

Toch wordt de zet van Richemont begrijpelijk voor wie de hele markt voor luxegoederen overschouwt. Die wordt in al haar segmenten - van mode, horloges, juwelen, parfum, wijnen en sterke dranken tot zelfs jachten - beheerst door twee grote Franse groepen: LVMH, met Louis Vuitton en Dior als uithangborden, en Kering met Gucci en Yves Saint Laurent.

Hoewel Richemont ongeveer even groot is, drukt Kering breder zijn stempel. Maar vooral LVMH, met een omzet van 45 miljard euro de onbetwiste leider in luxeland, legt Richemont het vuur aan de schenen. ‘Er gaat een groeiende dreiging uit van de grote horloge- en juwelenmerken van de LVMH-groep’, stelt Luca Solca, een analist van de investeringsbank Bernstein. 'Dat is een belangrijke risicofactor.' Solca wijst erop dat LVMH het voorbije jaar uitstekende groeicijfers kon voorleggen met zijn belangrijkste juwelen- en horlogemerk Bulgari. Daarnaast tekende het twee jaar geleden voor de grootste overnamedeal in de geschiedenis van de luxewereld. Het kocht de Amerikaanse juwelenreus Tiffany voor 13,5 miljard euro.

Delvaux Opgericht in 1829 door Charles Delvaux in Brussel en het oudste lederhuis ter wereld.

In 1933 gekocht door de Belgische familie Schwennicke, die in 2011 80 procent verkocht aan First Heritage Brands (de familie Fung, de Fransman Loubier en het Singaporese staatsfonds Temasek). Nu komen alle aandelen in handen van Richemont.

Omzet: 130 miljoen euro, met een operationeel verlies van 10 miljoen euro.

500 werknemers.

50 winkels in heel de wereld.

Het ziet ernaar uit dat Richemont, ondanks de miserie met Lancel en Chloé, wil terugslaan in de wereld van de 'soft luxury'. Het tracht volgens Chauvet verder te diversifiëren en te groeien in het segment waarin LVHM al decennia sterk staat: mode en lederwaren. ‘Deze overname is tekenend voor de overnamehonger in de sector’, zegt Pierre Mallevays, die de zakenbank van Stanhope Capital Group leidt. Bij die consolidatieijver is er wel haast. Veel grote, onafhankelijke modemerken zijn er niet meer, op Prada, Hermès en Chanel na. En ook in de subtop valt niet meer zo veel te rapen.