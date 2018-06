Overnamekoorts stuwt beurskoers Campbell

De beurskoers van Campbell Soup kent zijn grootste koersopstoot in vijftien jaar na speculatie over mogelijke overnamekandidaten die staan te trappelen.

Volgens de tabloid New York Post zou Kraft Heinz een bod op de iconische bliksoepfabrikant plannen en zou ook General Mills het dossier bestuderen. Tegen de slotkoers van vrijdag wordt Campbell Soup gewaardeerd op 11,6 miljard dollar. De koers zoefde in een eerste reactie meteen zowat 10 procent hoger.

Campbell heeft het al geruime tijd moeilijk. Het bedrijf kondigde vorige maand een doorlichting van zijn activiteiten aan nadat topvrouw Denise Morrison onverwacht met pensioen vertrok. Het artikel in de New York Post wakkert de speculatie aan over een opsplitsing of een verkoop van het bedrijf, waarbij het zichzelf in de etalage zet bij mogelijke kandidaat-overnemers.