Overnemers cirkelen rond stofzuigers en koffiezetten van Philips

Philips bracht de huishoudtoestellen in januari onder in een aparte entiteit met het oog op een afsplitsing. Dat is de laatste grote stap om Philips om te vormen tot een medisch technologiebedrijf, een transformatie waar de groep al meer dan tien jaar mee bezig is. Philips speelt met de omvorming tot een medisch concern in op 'megatrends' zoals de veroudering van de bevolking en de toenemende verstedelijking, die de behoefte aan gezondheidsoplossingen zoals hartmonitors en ademhalingstoestellen doen toenemen.