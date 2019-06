PMV investeert in sportlabel Ouedraogo en Borlée

PMV geeft geen financiële details, maar zegt met de investering een ‘ambitieus groeiverhaal’ te willen ondersteunen. De lening is converteerbaar, wat betekent dat ze achteraf in aandelen kan worden omgezet.

De twee estafetteloopsters lanceerden hun kledinglijn in 2016 . Ze doopten ze 42|54, naar de tijd waarmee ze op de Olympische Spelen van 2008 in Peking zilver wonnen op de 4x100 meter, samen met Kim Gevaert en Hanna Mariën.

Athleisure

De twee loopsters speelden ermee in op de ‘athleisure'-mode, het dragen van sportieve kledij naast het sportterrein. Hun outfits ogen sober en sportief, met veel zwart en wit. De collectie is online te koop, via de eigen website en via internationale websites als Lane Crawford, Asport en SKP Beijing.