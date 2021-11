Patrizio Bertelli geeft stokje als Prada-CEO door aan zoon Lorenzo

Het Italiaanse modemerk Prada, waar ook Raf Simons thuis is, blijft in de familie nu CEO Patrizio Bertelli (75) het stokje doorgeeft aan zijn 33-jarige zoon Lorenzo.

Het is Lorenzo met de paplepel ingegeven, want Patrizio is gehuwd met hoofdontwerpster Miuccia Prada. Zij is de kleindochter van Mario Prada die het merk heeft opgericht in 1913. Bertelli, die sinds 1978 voor het bedrijf werkt, komt uit een geslacht van advocaten, maar startte een eigen merk in lederwaren. In de modewereld liep hij in de jaren 70 Miuccia tegen het lijf. Die eerste ontmoeting verliep onzacht: zij beschuldigde hem ervan haar ontwerpen te kopiëren. Dat deed hij zo goed dat ze gingen samenwerken. Sindsdien vormen ze een absoluut powerkoppel in de wereld van de grote luxe, al werd Bertelli pas officieel in 1996 CEO.

Prada, een van de weinige onafhankelijke modemerken in het allerhoogste prijssegment, heeft vandaag een beurswaarde van ruim 16 miljard euro. Na een lastig coronajaar kondigde het bedrijf deze week aan dat het een omzetgroei verwacht van ruim 10 procent, tot 5,4 miljard. Het schroefde de winstverwachting ook op. Het bedrijf is nog altijd voor 80 procent in handen van het koppel, die naast miljardairs ook grote mecenassen en kunstverzamelaars zijn.

'Een briljante zakenman', zo omschreef Domenico De Sole, de topman van rivaal Gucci hem ooit, iemand die het oorspronkelijke lederwarenmerk uitbouwde tot een conglomeraat van kleding, parfums, schoenen, lingerie en brillen. Daarvoor ging hij ook op het overnamepad, met onder andere participaties in Helmut Lang en Jil Sander, die later weer van de hand werden gedaan. Vandaag blijven enkel de tweede, iets goedkopere lijn Miu Miu, de schoenenmerken Church's en Car Shoe en de bijna 200 jaar oude patisseriezaak Pasticceria Marchesi over.

Ik ben altijd meer geïnteresseerd geweest in kopen dan in verkopen. Patrizio Bertelli Ontslagnemend CEO Prada

Bertelli is een man met grillen, een controlefreak, een micromanager en een zelfverklaard workaholic. Volgens het zakenblad Forbes sneuvelt er al eens een spiegel als zijn Italiaanse temperament de bovenhand neemt, en heeft hij geen enkele moeite om personeel met een vingerknip te ontslaan. Zijn wispelturige karakter bleek ook uit de schijnbaar impulsieve aankoop van een fors aandelenpakket van rivaal Gucci, om het daarna zonder verpinken door te verkopen aan de familie Arnault van het luxeconcern LVMH.

Zijn zakelijke model, meldt de groep zelf, is dat van de 'directe controle' op alle processen en met geen millimeter toegeving op de kwaliteit. Prada produceert niet buiten Europa, 20 van de 23 productiesites staan in Italië. In de raad van bestuur zetelen, naast het koppel, vijf Italianen en één Chinees.

De aanstelling van Raf Simons vorig jaar als co-ontwerper, op gelijke voet met Miuccia, was een eerste duidelijk signaal aan de buitenwereld dat Prada aan de toekomst denkt. Bijna gelijktijdig trad zoon Lorenzo, een voormalige rallyrijder die sinds 2017 voor Prada werkt, toe tot de raad van bestuur. Hij beslist zelf wanneer hij het roer overneemt, zei Bertelli toen tegen persbureau Bloomberg. 'Hij heeft de juiste mentaliteit.'