Philips wil af van koffiezetapparaten en stofzuigers

Het Nederlandse Philips bekijkt of het zijn afdeling voor huishoudelijke apparaten kan verkopen, zodat het een pure producent wordt voor medische technologie.

Maakt Philips straks geen koffiezetapparaten en stofzuigers meer? De Nederlandse elektronicagroep zoekt in ieder geval een 'nieuwe thuis' voor haar afdeling die huishoudapparaten maakt. Dat maakte het dinsdag bekend in de marge van de kwartaalcijfers.

Een koper is er nog niet. Maar Philips brengt de productie van huishoudtoestellen de komende twaalf tot achttien maanden wel onder in een aparte juridische structuur. Dat maakt het makkelijker die nadien helemaal af te splitsen.

Door de verkoop zou Philips een bedrijf worden dat zich louter toelegt op medische technologie, een activiteit die goed is voor 3,5 miljard euro omzet. Eerder stopte Philips al met tv's, dvd-spelers en verlichting maken.

Handelsoorlog

Philips meldde de beslissing in de marge van de kwartaalcijfers. De onderneming sloot het vierde kwartaal van 2019 af met een omzet van 5,96 miljard euro. Daarmee verdiende de onderneming op eigen kracht 3,3 procent meer, maar haalde ze de verwachtingen van analisten (+5,2 procent) niet. De winst uit voortgezette activiteiten was 550 miljoen euro, een flink pak onder de 723 miljoen euro een jaar eerder. Van Houten spreekt in een toelichting van moeilijkere marktomstandigheden.