Planet Parfum boekt miljoenenverlies

Distriplus (Planet Parfum en Di) zakt verder weg in het moeras. De nieuwe, Franse eigenaar injecteerde 28,5 miljoen euro cash.

Distriplus was tot oktober vorig jaar eigendom van de investeringsmaatschappij Ackermans & van Haaren en het Frère-vehikel NPM. De twee verkochten het bedrijf aan het Franse Groupe J. Bogart. De verkoopprijs is niet gekend, maar het is duidelijk dat de twee er hun broek aan scheurden. AvH sprak toen over een minwaarde van 8,5 miljoen euro.

Zowel de drogisterijketen Di als de parfumketen Planet Parfum slagen er niet in een vuist te maken tegen ketens als Kruidvat en Action en de opmars van e-commerce. Ook vorig jaar ging het voort bergaf, blijkt uit de jaarrekening. De geconsolideerde omzet daalde ruim 3 procent tot 186,4 miljoen euro. Het operationeel verlies verdubbelde tot 47,5 miljoen euro. Ook zonder de eenmalige kosten (37,5 miljoen euro) kwam dat cijfer zwaar onder nul uit.

Sterker eigen vermogen

Uit het jaarrapport blijkt ook dat de overname door Groupe J. Bogart gepaard ging met een versterking van het eigen vermogen ter waarde van 69 miljoen euro waarvan 40,5 miljoen euro via inbreng in natura en 28,5 miljoen euro via een cashinjectie.