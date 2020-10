Prijs postzegel swingt de pan uit

Bpost verhoogt begin volgend jaar opnieuw fors zijn tarieven. Van slechts twee producten uit de indexkorf is de prijs de jongste jaren meer gestegen dan die van een postverzending.

Het versturen van een brief wordt op 1 januari 2021 fors duurder. Wie tien priorzetels koopt - voor een uitreiking de volgende werkdag - zal 1,57 euro per zegel betalen. Dat is 33 procent meer dan nu. De prijs van een non-priorzegel - voor een uitreiking binnen drie werkdagen - stijgt met 9 procent naar 1,07 euro als u er tien koopt. Wie maar één zegel koopt, betaalt drie cent extra.

De prijsverhoging recupereert een deel van de kostenstijging. Bpost

'Omdat de brievenpost een vaste kostenstructuur heeft, doet de sterke daling van het volume de kosten per verstuurde brief toenemen', zegt Bpost. 'De prijsverhoging recupereert een deel van die kostenstijging.' De brievenpost is de jongste vijf jaar met 25 en de jongste tien jaar met 50 procent gedaald.

De prijs van een postverzending is sinds 2013 met 60,5 procent gestegen, blijkt uit cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie. Alleen de prijs van tabak exclusief sigaretten en de prijs van kranten zijn in die periode meer gestegen. Het item postverzending omvat alle verzendingen door consumenten, zowel brieven als pakjes. Ter vergelijking, de index van consumptieprijzen steeg sinds 2013 met 9,4 procent. Meer dan 80 procent van de klanten kiest bij verzendingen in België voor een non-priorzegel.

Net boven Europees gemiddelde

'De prijs voor een priorbrief tot 50 gram bevindt zich net boven het gemiddelde', zegt Barbara Van Speybroeck, de woordvoerster van Bpost. Ze verwijst naar de jaarlijkse studie van Deutsche Post. Volgens die studie bedraagt de prijs 1,21 euro in België en gemiddeld 1,12 euro in Europa.

De prijsstijging tussen 2015 en 2020 zit volgens die studie net onder het Europees gemiddelde, 57 procent in België tegenover 61,8 procent in Europa. 'De prijsstijging is veel minder uitgesproken als je voor 2020 de prijs van de non-priorzegel in rekening neemt', zegt Van Speybroeck.

Maar de cijfers van Bpost en Deutsche Post zijn moeilijk te verzoenen met cijfers van Eurostat. Volgens het statistisch bureau van de Europese Unie is de prijs van de behandeling van brieven in België tussen 2015 en 2019 dubbel zo snel gestegen als het Europees gemiddelde. Die prijs steeg met 31,2 procent in België en met 13,9 procent in de Europese Unie.