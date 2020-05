Private-equityreus KKR telt 4 miljard neer voor Wella-haarlak

Coty , het nummer drie in de cosmeticawereld na L'Oréal en Estée Lauder, was al een tijd op zoek naar een koper van de portefeuille met bekende merken zoals Wella-haarlak en OPI-nagellak. Onder meer multinationals als Unilever en Henkel werden daarbij getipt als potentiële overnemers. Maar uiteindelijk is het KKR, een van de grootste private-equitygroepen ter wereld, die de buit binnenhaalt in een deal van 4,3 miljard dollar (net geen 4 miljard euro).