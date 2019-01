Rammelende boekhouding doet ex-partner Resilux crashen

Er is iets mis met de boekhouding van Airopack, de voormalige partner van Resilux in de spuitbussenjointventure Airolux. Dat blijkt uit een boekenonderzoek van PwC.

Midden 2016 verkocht Dirk De Cuyper, topman van het Belgische Resilux, zijn belang in de joint venture Airolux aan zijn Nederlandse partner Airopack Technology Group (ATG) . Samen hadden ze een revolutionaire milieuvriendelijke kunststof spuitbus ontwikkeld en onder meer Gillette als klant aangetrokken. Maar ze raakten het niet eens over de toekomstige strategie. ATG wilde 'scheiden' en Resilux zag het niet zitten om alleen zware investeringen te doen in de zwaar verlieslatende joint venture. De Cuyper verkocht zijn belang uiteindelijk voor 62 miljoen euro.