Redder van Blokker achtervolgd door gerecht...

De Nederlandse overnemer van de Belgische Blokker-winkels Dirk Bron wordt verdacht van fraude en witwaspraktijken. Dat schrijven Nederlandse kranten.

De Nederlandse ondernemer Dirk Bron (59) verraste vorige week vriend en vijand met de overname van 123 verlieslatende Belgische Blokker-winkels. Hij belooft de 670 personeelsleden een jaar werkzekerheid, maar stuurde naar de verhuurders van de winkels wel een brief waarin hij eist zes maanden lang geen huur te moeten betalen. Het uitgespaarde geld wil hij investeren in gloednieuwe Mega World-winkels, het nieuwe merk van de keten.

Politiedossier

Of het zo ver komt, is onduidelijk. Deze week lekte in De Telegraaf uit dat Bron door de Nederlandse justitie wordt verdacht van belastingfraude, verduistering en oplichting. De Nederlandse krant haalde haar informatie uit documenten uit het politiedossier. Het openbaar ministerie - dat drie jaar onderzoek deed naar Brons handel in kleding en schoeisel - bevestigt dat de zaak voor de rechter komt. Bron doet de zaak af als jaloezie en zegt niet op de hoogte te zijn.

Ook andere Nederlandse kranten zijn weinig positief over Bron. Volgens Het Financieele Dagblad wordt Bron verdacht van het oplichten van talrijke zakenpartners voor miljoenen euro's en laat hij een spoor van gedupeerden en faillissementen na.

Onbehoorlijk bestuur

In 2008 kocht en verkocht Bron de modezaak Aqua Store. In de korte periode dat hij het bedrijf bezat, onttrok hij grote bedragen uit de vennootschap voor privédoeleinden. Volgens de krant gingen daarvan tienduizenden euro's naar hotel- en restaurantkosten, tot zelfs een bordeel in Den Haag. Twee maanden na de verkoop ging Aqua Store op de fles. In 2014 oordeelde het gerechtshof dat Bron zich schuldig had gemaakt aan onbehoorlijk bestuur. Hij moest 400.000 euro betalen, maar de curatoren vingen bot. In zijn huidige vennootschappen was nauwelijks geld te vinden. Het bedrijf waarmee hij Blokker België heeft overgenomen staat ingeschreven op een huurflat in Waddinxveen.

Bron had er een handje van weg om partijen goederen te bestellen zonder te betalen. Zo zou hij ooit een truck vol pannen en potten hebben besteld bij de Duitse keukenspullenfabrikant Rösle, maar betaalde hij nooit de factuur. De spullen waren 1 miljoen euro waard. Bron deed zich toen voor als een vertegenwoordiger van Blokker. Dat systeem paste hij ook toe bij andere bedrijven. Naast Aqua Store gingen ten minste zes andere bedrijven tijdens of kort na het bewind van Bron op de fles.

Bron, die Donald Trump zijn grote voorbeeld noemt, was in de jaren tachtig en negentig eigenaar van de sportartikelenketen Aktiesport. Toen hij de zaak in 2011 verkocht, telde ze 86 filialen. Bron startte daarna als opkoper van overstocks en inboedels van faillissementen. In 2006 nam hij 15 Superconfex-winkels in ons land over. Die wou hij omvormen tot megadiscounters van sportartikelen en merkkleding. Maar dat lukte niet en de Superconfex-winkels gingen failliet.

Opkoper

Bron ontpopte zich tot een specialist in het opkopen van goedkope partijen, en dat is ook zijn plan voor de Belgische Blokker-winkels. Daar wil hij producten die te veel geproduceerd zijn of afkomstig van failliete bedrijven met korting verkopen. Daarmee wil hij de winkelketen Action beconcurreren.