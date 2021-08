Renovatiegolf bezorgt Unilin-moeder recordcijfers

Mohawk, 's werelds grootste vloerenproducent en moeder van de West-Vlaamse Unilin Group, boekte dankzij de renovatieboom het voorbije kwartaal zijn beste cijfers ooit. ‘De grote vraag houdt zeker nog het hele jaar aan.’

Het beursgenoteerde Amerikaanse Mohawk, ’s werelds grootste vloerenproducent, is in onze contreien gekend als de moeder van de West-Vlaamse Unilin Group. Die maakt onder meer de klikvloeren van het merk Quick-Step en de vinylvloeren van IVC. Niet alleen de oorsprong van Unilin maar ook de bedrijfsleiding, de vestiging van het hoofdkwartier en een groot deel van de fabrieken is nog altijd West-Vlaams. De West-Vlaming Bernard Thiers staat aan het hoofd van Unilin Group.

Het afgelopen kwartaal tekende Mohawk de beste kwartaalresultaten ooit op, blijkt uit de pas gepubliceerde halfjaarresultaten. De totale omzet klokte af op 2,9 miljard dollar, ruim 44 procent hoger dan de 2 miljard dollar van dezelfde periode in 2020. Het bedrijfsresultaat bedroeg 404 miljoen dollar, tegenover een negatief bedrijfsresultaat van 61 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2020.

‘Al onze markten blijven een sterke groei optekenen, met robuuste verkopen in de huizenmarkt en renovatie-investeringen over de hele wereld’, zei Mohawk-CEO Jeffrey Lorberbaum bij de presentatie van de beter dan verwachte recordresultaten.

Mohawk surft al geruime tijd mee op de wereldwijde hype rond renovatie en ‘home improvement’. De coronapandemie heeft die aangezwengeld, omdat mensen door het veelvuldige thuiswerk en de coronarestricties op grote schaal in hun woningen zijn gaan investeren.

Mohawk wijst er ook op dat het productaanbod werd vereenvoudigd, de productiviteit werd verhoogd en de kosten werden verminderd. Bovendien nemen nu ook de commerciële bouwprojecten toe, omdat de economie wereldwijd opnieuw aantrekt.

Sterke groei bij Unilin

Mohawk is opgedeeld in drie bijna even grote divisies: Global Ceramic (keramiekproducten) en de vloerbekledingstakken Flooring North-America en Flooring Rest of the World onder de vlag van Unilin Group.

De tak Flooring Rest of the World, waarvan de verkoop in het tweede kwartaal 68 procent hoger lag dan een jaar eerder, bestaat uit zes divisies, waaronder Unilin Flooring, Unilin Panels, Unilin Insulation en IVC.

De groei in die divisies schrijft Mohawk onder andere toe aan hogere verkoopvolumes, betere prijzen en de geleidelijke terugschroeving van de coronarestricties. De residentiële verkopen in het segment namen toe over alle regio’s heen.

Grote vraag

Unilin Group droeg daardoor het voorbije kwartaal opnieuw in grote mate bij tot de uitstekende resultaten van Mohawk. Het realiseerde een omzet van 833 miljoen dollar, een toename van 67,8 procent in vergelijking met 2020. Het bedrijfsresultaat was 163,9 miljoen dollar, tegenover 29,5 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2020.

We profiteren al sinds het derde kwartaal van vorig jaar van de grote vraag naar onze producten voor interieurdesign, renovatie en bouw Bernard Thiers CEO Unilin Group

‘We profiteren al sinds het derde kwartaal van vorig jaar van de grote vraag naar onze producten voor interieurdesign, renovatie en bouw’, zegt CEO Thiers. ‘Die vraag is in de Mohawk-groep erg groot over alle regio’s heen, van Europa en Rusland over Noord- en Zuid-Amerika tot Australië, en zal zeker nog de rest van dit jaar aanhouden.’

‘Unilin Group kan aan die vraag voldoen omdat we de voorbije jaren fors investeerden in extra productiecapaciteit, onder meer van luxueuze vinyltegels (een watervast alternatief voor parket, waarvoor vinyl gebruikt wordt in plaats van mdf, red.), isolatiemateriaal en spaanplaten. De komende twee jaar investeren we als Unilin Group nog eens 160 miljoen euro, onder andere in bijkomende productiecapaciteit voor decoratieplaten en laminaatvloeren.’

Unilin Group kwam in 2006 voor 2,2 miljard euro in handen van Mohawk, maar wordt nog altijd geleid vanuit het hoofdkwartier in het West-Vlaamse Wielsbeke. Ook de fabrieken liggen grotendeels in West-Vlaanderen. Daar werken 3.000 mensen. IVC is een vinylproducent die de ondernemer-miljardair Filip Balcaen in 2014 verkocht voor 1,2 miljard dollar (inclusief de schulden).