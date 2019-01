Renson investeert 75 miljoen in nieuwe fabriek in Deinze

Renson, de Waregemse specialist in ventilatie en zonwering, investeert 75 miljoen euro in een nieuwe fabriek en kantoren langs de E17 in Deinze. De site, waar op termijn 250 mensen zullen werken, speelt in op de snel groeiende outdoordivisie.

‘Er komen opnieuw windmolentjes op het dak, ja’, lacht Dieter Heyman, de businessunitmanager bij Renson en verantwoordelijk voor de nieuwe vestiging in Deinze. Hij verwijst naar het opvallende, strakke, glazen gebouw langs de E17 in Waregem, waar Renson vandaag huist. ‘Ze trekken de aandacht. Een eyecatcher voor de herkenbaarheid bij onze klanten en bij onze jacht op nieuwe werknemers.’

Die nieuwe werknemers zullen nodig zijn. Renson investeert 75 miljoen in de nieuwe site in Deinze, die met zijn 55.000 m² even groot wordt als de bestaande vestiging in Waregem. Behalve een fabriek waar meteen vaste 100 arbeiders aan de slag kunnen, komen er kantoren voor een 50-tal bedienden, een onderzoeks- en trainingscentrum en een experience center, waar dealers en consumenten kunnen kennismaken met de outdoorproducten: pergola’s, carports en tuininrichting.

Over vijf jaar zullen op de site 250 mensen werken. Een deel komt over uit Waregem, maar de meesten moeten nog aangeworven worden. Voor de hele groep zijn er nu 80 vacatures. In de tweede helft van 2020 moet de nieuwe vestiging operationeel zijn. Op de 10 hectare is nog plaats voor een extra uitbreiding van nog eens 45.000 m².

Overgrootvader

Dat Renson het gaspedaal zo diep indrukt, is een gevolg van de sterke groei in de voorbije jaren. Het bedrijf dat in 1909 werd opgericht door de overgrootvader van CEO Paul Renson, groeit sinds 2014 met gemiddeld 20 procent per jaar (overnames inbegrepen). Dit jaar ging de omzet naar 212 miljoen euro, tegenover 125 miljoen euro in 2014. Hoeveel de brutobedrijfswinst (ebitda) vandaag bedraagt, wil het bedrijf niet kwijt, maar in 2014 bedroeg die ongeveer 30 procent van de omzet.

Het bedrijf, voor de volle 100 procent in handen van de familie Renson, had zijn succes aanvankelijk vooral te danken aan de strenge energienormen voor woningen en kantoren. Door verregaande isolatie en luchtdichtheid werd ventilatie noodzakelijk. Behalve woningen en kantoren op een natuurlijke en energiezuinige wijze ventileren staat de baseline van het bedrijf - Creating healthy spaces - ook voor nachtkoeling en zonwering in de zomer. Daarvoor ontwikkelde Renson een heel gamma, van aluminium schuifpanelen en lamellen tot windvaste screens.

Uit dat laatste product ontstond in 2010 een splinternieuwe divisie: outdoor. De zonwering met lamellen en doeken werd ook toegepast in terrasoverkappingen. ‘De divisie groeide vorig en dit jaar sneller dan de hele groep, met meer dan 50 procent’, zegt Paul Renson. ‘75 procent van de omzet komt uit het buitenland. ‘In het hogere segment van de tuin- en terrasoverkapping bestrijken we met onze producten 40 procent van de Europese markt.’

Internationalisering stuwt de groei. ‘We voeren uit naar 40 landen, van Japan over Australië tot de VS. We hebben verkoopkantoren in onder meer Sjanghai, Dubai, Los Angeles en New York. Je merkt dat de bouwnormen in Europa steeds meer toegepast worden buiten Europa. Ook in de VS hebben we sinds de overname van de Italiaanse zonneweringsproducent Coradi een vestiging. Behalve de investering van 75 miljoen hebben we daarin nog eens 15 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe productiecapaciteit.’

Met de investeringen wil Renson ook nieuwe producten voor outdoor living ontwikkelen. ‘We gaan ook gevelpanelen, tuinelementen en pakketbrievenbussen aanbieden. Het bedrijf zet daarbij fors in op innovatie: 10 procent van de 1.100 werknemers werkt op de onderzoeksafdeling.

De mentaliteit van de mensen hier zit goed. Als er al eens een weekend moet worden doorgewerkt, staan ze daar open voor. Dat vind je niet overal. Paul Renson CEO Renson

Een investering van 90 miljoen euro over twee jaar is fors voor een bedrijf met een omzet van 212 miljoen euro (2017), zeker omdat het daar enkel eigen middelen voor uittrekt. Hoe zeker weet Renson dat de markt van outdoor - toch een luxesegment bij uitstek - nog zal groeien als de economie wat over haar hoogtepunt heen is? ‘De budgetten die mensen aan hun huis besteden, blijven groeien’, zegt Renson.

‘Ook meer en meer voor buitenshuis. In de nieuwe vestiging komt een grote tuin, waarin we niet alleen onze eigen producten tonen, maar ook tuinmeubilair, tuinverlichting, buitenkeukens, enzovoort van andere bedrijven en merken waarmee we een partnerschap aangaan. Zo kunnen we van elkaars distributiekanalen profiteren.’

Dat Renson in Vlaanderen blijft investeren, ook met een productiesite, is een bewuste keuze. ‘Het is belangrijk om alles op één site te hebben. Onderzoek en ontwikkeling (O&O) moeten kunnen communiceren met de productie. Vaak gaat het om maatwerk, en is het dus belangrijk projecten van A tot Z te controleren op kwaliteit. Het transport gebeurt via containers, waarna de stukken door lokale dealers gemonteerd worden.’