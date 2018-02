Restaurantketen Umamido naar buitenland

De Belgische restaurantketen Umamido wil volgend jaar uitbreiden naar het buitenland, en gaat ook vier extra vestigingen in België openen.

Nu al baten vrienden van de eigenaar twee restaurants uit in Bulgarije en Zwitserland, maar de keten mikt op een volwaardige expansie in de landen rond België.

Ook in eigen land wil Umamido groeien. Er zijn nu vijf restaurants in Brussel en Antwerpen en daar moeten er in de komende jaren zeker vier bijkomen.

Ramen kan bij ons even populair worden als spaghetti bolognaise of sushi. Guy Quirynen oprichter Umamido

Umamido verkoopt ramen. Dat is een Japans gerecht op basis van noodles, bouillon, kruiden, groenten en eventueel vlees. Het gerecht is in onze contreien nog vrij onbekend, maar Umamido-eigenaar Guy Quirynen gelooft in het potentieel. ‘Ramen kan bij ons even populair worden als spaghetti bolognaise of sushi.’

Umamido is een van de zoveelste kleine restaurantketens die in de afgelopen jaren zijn ontstaan in België. Eerder ontstonden gelijkaardige ketens die zich toeleggen op onder andere hamburgers, pasta en pizza. Voorbeelden zijn Ellis Gourmet Burger, Balls & Glory en Bavet.