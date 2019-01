‘Rihanna krijgt eigen modehuis bij LVMH'

De speculatie laaide op nadat Rihanna dinsdag in het openbaar in New York met een gigantische zonnebril opdook die modewatchers maar niet konden thuisbrengen. Gewoonlijk duurt het niet lang na een foto of de hele outfit van Rihanna is op Instagram en andere internetfora tot in detail ontleed qua merken en prijzen. Dat op de mysterieuze zonnebril Fenty - haar familienaam - gegraveerd was, doet sommigen vermoeden dat het om een teaser of een test gaat voor een nieuwe modelijn, of misschien zelfs een volledig nieuw modebedrijf.