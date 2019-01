Rijkste Duitse familie schudt top imperium op

De Nederlandse topmanager Bart Becht vertrekt bij JAB, de superholding van de Reimanns, de rijkste familie van Duitsland. JAB heeft belangen in onder meer Douwe Egberts en parfum-maker Coty en raakt almaar nauwer verstrengeld met biergigant AB InBev.

JAB kondigde maandag onverwacht aan dat zijn 62-jarige voorzitter Bart Becht dit jaar met pensioen gaat. De twee andere managing partners, Olivier Goudet en Peter Harf, nemen voortaan als duo de leiding op zich.

Opmerkelijk: Goudet, de officiële CEO van JAB, is ook voorzitter van biergroep AB InBev en Harf was een van de vorige voorzitters. JAB is nog op een andere manier verbonden met AB InBev. Er zijn ook nauwe banden met Alexandre Van Damme, de Belgische grootaandeelhouder bij de biergroep.

JAB (kort voor Johann A. Benckiser) is eigendom van de mediaschuwe familie Reimann, met een geschat vermogen rond 30 miljard euro de rijkste familie van Duitsland. De familiale holding is bij het grote publiek onbekend, maar de consumentenmerken van de bedrijven in de portefeuille zijn dat allerminst.

Van Durex tot Dr Pepper

Het fonds heeft grote belangen in onder meer in de koffie- en theefabrikant Jacobs Douwe Egberts, parfumgroep Coty die de parfums van Calvin Klein en Hugo Boss maakt en hygiëne- en gezondheidsgroep Reckitt Benckiser, bekend van Durex, Dettol, Vanish, Cillit Bang, Strepsils en Nurofen. JAB bezit ook het frisdrankbedrijf achter Dr Pepper en de Britse sandwichketen Pret A Manger.

De familie-Reimann blijft steevast achter de schermen en laat de leiding over aan managing partners, stuk voor stuk toppers uit de consumentengoederenindustrie. Bart Becht was vijftien jaar lang de CEO van Reckitt Benkiser, voor hij in 2011 overstapte naar JAB. 'Ik heb beslist om mijn activiteiten te heroriënteren en met pensioen te gaan', zegt de Nederlander in een communiqué.

De aankondiging komt er amper drie dagen na een ingrijpende managementherschikking bij het in woelig water verkerende Coty , dat in 2018 twee derde van zijn beurswaarde verloor. JAB, de grootste aandeelhouder van Coty, legt geen verband tussen beide reshuffles.

Vers bloed

JAB kondigt ook drie nieuwe managing partners aan 'als onderdeel van onze wereldwijde expansie'. De Fransman Fabien Simon (ex-Jacobs Douwe Egberts) wordt financieel directeur. De Braziliaan Ricardo Rittes, die in Sao Paolo een nieuw kantoor opent, stapt over van AB InBev en de Pool Jacek Szarzynski van snoepfabrikant Mars. Rittes was een van de financiële breinen achter de overname van Anheuser-Busch door het toenmalige InBev.