Rijkste Fransman investeert via België in cryptomunten

Bernard Arnault heeft in ons land de vennootschap Abesix opgericht om te handelen in cryptomunten als bitcoin, ethereum en ripple.

De Franse miljardair Bernard Arnault, die fortuin maakte met zijn luxeconcern LVMH, liet eerder blijken dat hij geïnteresseerd is in blockchain. De technologie wordt gebruikt om bepaalde luxeproducten van de groep te beschermen tegen namaak. Nu blijkt dat de rijkste Europeaan, wiens vermogen op 76 miljard dollar (68 miljard euro) wordt geschat, ook tuk is op cryptomunten.

Arnault is een van de oprichters van Abesix Belgique, een nieuwe vennootschap in Watermaal-Bosvoorde, die volgens de statuten actief wil zijn in de aan- en verkoop van en advies over cryptomunten. In de oprichtingsakte wordt verwezen naar een waaier van munten waaronder de bitcoin, bitcoin cash, ethereum, ripple, litecoin en dogecoin. Bij de oprichting van het bedrijf is ook de jonge Brusselse ondernemer Emmanuel Wouters betrokken.