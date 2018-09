Rocket Internet brengt Zalando-zusje naar de beurs

Westwing, dat ook in ons land actief is, wil ruim 120 miljoen euro vers kapitaal ophalen. Dat geld dient voor de verdere groei.

Meubelverkoop

In tegenstelling tot de verkoop van kleding is de onlineverkoop van meubelen en huisraad minder ontwikkeld. Slechts 5 procent van de aankopen gebeurt digitaal, maar Westwing verwacht snel een kantelpunt , onder meer omdat ook giganten als IKEA zwaar inzetten op het internet.

Westwing zegt dat het kan rekenen op een schare trouwe fans, klanten die minstens 100 keer per jaar de website bezoeken. Die klanten krijgen een dagelijkse nieuwsbrief die op een magazine lijkt met tijdelijke stuntaanbiedingen. Die zijn goed voor 85 procent van de omzet. Daarnaast is er een vast assortiment van 5.000 producten van bekende merken en private label.

Rocket Internet

Eerder dit jaar trok al een andere meubelverkoper uit de portefeuille van Rocket Internet, Home24 , naar de beurs. Vorig jaar was het de beurt aan de maaltijdboxenleverancier HelloFresh en de maaltijdkoerier Delivery Hero . Rocket Internet zelf trok in 2014 naar de beurs, net als de kledingverkoper Zalando , zijn eerste succesverhaal.

De grootste niet-genoteerde participatie in de portefeuille is nu Global Fashion Group, een verzameling van onlinekledingwinkels à la Zalando. Global Fashion Group is met verschillende merken actief in alle hoeken van de wereld. De Belgische investeringsmaatschappij Verlinvest van de AB InBev-families de Spoelberch en de Mévius, is een minderheidsaandeelhouder.