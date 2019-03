Rotjaar voor Duitslands rijkste familie

JAB Holding, eigendom van de Duitse familie Reimann, duikt 852 miljoen euro in het rood. Het forse waardeverlies van de parfummaker Coty, een van de belangrijkste participaties, is de hoofdoorzaak.

JAB (kort voor Johann A. Benckiser) is eigendom van de mediaschuwe familie Reimann, met een geschat vermogen van 30 miljard euro de rijkste familie van Duitsland. De familiale holding is bij het grote publiek onbekend, maar de consumentenmerken in de portefeuille zijn dat allerminst.

Het fonds, dat Luxemburg als thuisbasis heeft, heeft belangen in onder meer de koffie- en theefabrikant Jacobs Douwe Egberts, de parfumgroep Coty - die de parfums van onder meer Adidas, Calvin Klein en Hugo Boss maakt - en de hygiëne- en gezondheidsgroep Reckitt Benckiser, bekend van Durex, Dettol, Vanish, Cillit Bang, Strepsils en Nurofen.

JAB bezit ook het frisdrankenbedrijf achter Dr Pepper en de Britse sandwichketen Pret a Manger.

Belgische beleggers kennen het topduo van JAB dankzij hun passages bij AB InBev. Olivier Goudet, de CEO van JAB, zwaait binnenkort af als voorzitter van AB InBev en JAB-voorzitter Peter Harf was een van de vorige voorzitters bij de Belgisch-Braziliaanse bierreus.

Coty

2018 was voor de Reimanns geen grand cru, want JAB Holding sloot het jaar af met een verlies van 852 miljoen euro. Dat heeft vooral te maken met het waardeverlies van de participaties in Coty (min 3,2 miljard euro) en Reckitt Benckiser (min 322 miljoen euro). De gestegen waarde (plus 1,9 miljard euro) van Acorn, de divisie die onder meer Dr Pepper en Douwe Egberts herbergt, kon de rode cijfers niet verhinderen.

Coty verloor op een jaar zowat 64 procent van zijn reële waarde ('fair value'). JAB greep in november in met de aanstelling van een nieuwe CEO uit eigen huis (Pierre Laubies, ex-Douwe Egberts) en Peter Harf als voorzitter. JAB bezit 40 procent van Coty en maakte onlangs bekend dat te willen verhogen tot 60 procent.

De familie Reimann schudde enkele maanden later het bestuur van JAB zelf op. Dat kan wijzen op onvrede over de behaalde financiële resultaten.

Opmerkelijk is dat JAB vorig jaar zijn belang in Reckitt Benckiser in alle stilte zwaar afgebouwd heeft, van 5,1 procent van het kapitaal naar slechts 0,7 procent. Daarmee is JAB nog maar een kleine aandeelhouder van het bedrijf waarmee het allemaal begon.

Naziverleden

De slechte financiële cijfers komen boven op de onthullingen van afgelopen weekend. Het boulevardblad Bild onthulde dat de familiepatriarch Albert Reimann een fervent supporter was van het naziregime, een van de eerste financiers was van Adolf Hilter en zich bezondigde aan antisemitisme.

Albert Reimann senior en zijn zoon Albert junior zouden tijdens de Tweede Wereldoorlog in hun fabrieken in Ludwigshafen en in hun villa's een beroep hebben gedaan op dwangarbeid. Daarbij werd ook geweld en misbruik niet geschuwd.

JAB Holding bevestigt de berichten en zegt dat het zelf drie jaar geleden een onderzoek is gestart naar het naziverleden van de stichters. Voorzitter Peter Harf wijst erop dat Reimann senior en Reimann junior schuldig waren. 'De twee zijn intussen overleden, maar eigenlijk hoorden ze thuis in de gevangenis.'