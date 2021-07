S&P500 sluit af op record

Nike schitterde met een winst van 15 procent. De Amerikaanse sportartikelenfabrikant voorspelt dat de omzet in het nieuwe boekjaar voor het eerst in de geschiedenis boven 50 miljard dollar zal uitkomen. Die prognose ligt hoger dan de 48,6 miljard dollar die analisten incalculeerden voor het boekjaar dat op 1 juni is gestart. De prognose impliceert een omzetgroei van meer dan 10 procent.

Nike slaagde erin de omzet vorig boekjaar met 19 procent te laten groeien tot 44,5 miljard euro. Opmerkelijk is dat Nike Direct, waarmee het bedrijf zich rechtstreeks tot de consument richt en winkelpartners overslaat, al goed is voor 35 procent daarvan. De nettowinst verdubbelde tot 5,7 miljard dollar.

Vooral de prestatie in het laatste kwartaal, van maart tot mei, was indrukwekkend en toont de veerkracht van het bedrijf na de pandemie. De kwartaalomzet verdubbelde tegenover vorig jaar en lag zelfs 19 procent hoger dan het cijfer in 2019, toen van Covid-19 nog geen sprake was. Een kwartaalverlies van 800 miljoen werd omgebogen naar een winst van 1,5 miljard dollar.