Samsonite investeert tientallen miljoenen in Oudenaarde

De Amerikaanse tassen- en kofferfabrikant Samsonite gaat zijn Europees distributiecentrum in Oudenaarde uitbreiden. Dat levert 40 tot 60 hoofdzakelijk nieuwe banen op.

Het bedrijf heeft een aankoopoptie genomen op een perceel van 4 hectare op de terreinen van de voormalige elektriciteitscentrale in het naburige Ruien die momenteel wordt gesloopt. Daar moet een nieuw magazijn komen, zo laat Samsonite Europe dinsdag weten.

Met de uitbreiding langs de Schelde wil het bedrijf het bestaande Europees distributiecentrum in Oudenaarde ondersteunen en de eigen opslagruimte uitbreiden. De groep heeft nood aan extra ruimte, want ze moet nu extern magazijnruimte huren.

Samsonite heeft echter besloten in eigen huis in die ruimte te voorzien en daarom zal er worden gebouwd. Volgens Patrick Baele, de financieel directeur van Samsonite Europe, bekeek het bedrijf daarvoor meerdere locaties in de streek. De keuze viel uiteindelijk op Ruien.

Een van de redenen daarvoor is dat daar, op de plaats van de centrale, hoger mag worden gebouwd dan elders - tot 40 meter of meer - omdat er al hoge gebouwen stonden. Dat komt van pas omdat Samsonite een grotendeels geautomatiseerd magazijn met meerdere verdiepingen wil optrekken. Hoeveel juist is volgens Baele nog het voorwerp van studie.

Water

Een ander voordeel van de gekozen locatie is de aanwezigheid van de Schelde en zelfs van een loskade. Daardoor kan het bedrijf containers vanuit Antwerpen over het water aanvoeren, om van daaruit naar Ruien te trekken of, via de weg, naar Oudenaarde.

Samsonite hoopt de bouwvergunning dit jaar rond te hebben om dan rond de jaarwisseling met de bouw te beginnen en begin 2020 operationeel te zijn. Baele zegt dat de investering nog niet juist kan worden becijferd, maar alleszins in de tientallen miljoenen euro's loopt. 'Het is dan ook een duidelijk teken van onze verankering in België', aldus de financieel directeur.

Het nieuwe distributiecentrum levert 40 tot 60 nieuwe banen op. Het zal grotendeels gaan om bijkomende werkgelegenheid. Samsonite Europe heeft in Oudenaarde al ongeveer 750 mensen in dienst in zijn Europees hoofdkwartier, vijf magazijnen en een productievestiging.