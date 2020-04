Scandinavian Tobacco Group houdt Belgische sigarenfabrieken open

Het lijkt erop dat de Nederlandse sigarenfabrieken van Royal Agio Cigars de dupe worden van de overname door het Deense Scandinavian Tobacco Group (STG). De Belgische Agio-fabriek in Oevel (Westerlo) blijft open, net als de STG-fabriek in Lummen, zo valt donderdag af te leiden uit een persbericht van de Deense tabakgroep.

De socialistische vakbond ABVV reageert gematigd tevreden. De Denen kondigden donderdag de details aan van het integratieplan van Agio in STG. De fabrieken in Duizel en Eersel (beide in de Nederlandse provincie Noord-Brabant) worden binnen maximaal anderhalf jaar gesloten. De productie verhuist naar andere vestigingen. Ook een fabriek op de Dominicaanse Republiek zal dichtgaan. In totaal verliezen 800 werknemers van de 11.000 werknemers van Agio en STG hun baan. In Nederland gaat het om 280 banen.

Het lijkt er dus op dat de Belgische fabrieken voorlopig gevrijwaard blijven. Eerder was er ongerustheid over mogelijke samensmeltingen, maar van ingrepen in België is er geen spoor in de aankondiging van donderdag.

De socialistische vakbond ABVV stelt dat het personeel in de verschillende sites donderdagochtend ook op de hoogte is gebracht via een videocall. 'Het is natuurlijk goed nieuws dat de Belgische fabrieken open blijven', zegt Rudy Molenberghs van ABVV. 'Jammer genoeg is dat niet het geval voor de Nederlandse sites. Daar werken trouwens ook een aantal Belgische personeelsleden.'

Concrete nieuwigheden over de integratie van de fabriek in Oevel zouden er verder nog niet zijn. 'Ik vermoed dat alles voorlopig bij het oude zal blijven', zegt Molenberghs. 'Al is er wel sprake van dat er machines uit Nederland naar Oevel en/of Lummen zouden verhuizen. Dat zou dan kunnen betekenen dat er zelfs een kleine uitbreiding komt daar. Bij het sociaal plan voor de Nederlandse sites zou ook vermeld zijn dat ze aan sommigen daar gaan vragen om in België te gaan werken.' Overleg met de vakbonden was er nog niet, stelt Molenberghs.