‘Schoenen Torfs van de fietsensector' wankelt

Fiets! sluit vijf vestigingen. Na een razendsnelle start en een rampzalige expansie in Nederland krijgt de Belgische fietsenketen het steeds moeilijker.

Het Vlaamse fietsenimperium Fiets! brokkelt verder af. Nadat het eerder dit jaar zijn verlieslatende Nederlandse dochter Hans Struijck Fietsen failliet zag gaan, heeft het nu zelf bescherming tegen zijn schuldeisers aangevraagd. Tegelijk sluit de keten vijf winkels in België.

Drie CEO's op jaar tijd

Na de oprichting door Hendrik Winkelmans in 2010 nam Fiets! een vliegende start en werd het al snel een van de belangrijkste spelers in de boomende Belgische fietsindustrie. De keten groeide uit van één vestiging in Gent naar 31 Belgische en Nederlandse winkels in 2017.

Hoewel de oprichter zich meermaals liet ontvallen dat hij ‘de Torfs van de fietsensector wilde worden’, nam Winkelmans begin 2017 ontslag ‘omdat hij ondernemer wou zijn en geen CEO van een groot bedrijf’. Vanaf toen ging het bergaf.

De Belgische locaties waren te duur en er werd te weinig omzet gedraaid in verhouding tot de hoge huurprijzen. Michel verhaeren CEO vermec

In amper een jaar dienden zich drie opvolgers aan. Duvel Moortgat-bestuurder Alain Beyens nam als laatste in de rij het roer over. Hij werd aangesteld door de nieuwe grootaandeelhouder Vermec, het investeringsvehikel van de Belgische bouwfamilie Verhaeren. Toch bleek ook Beyens, de voorzitter van de Antwerp Management School, niet de ideale kandidaat. Enkele weken geleden is hij in alle stilte bij Fiets! vertrokken. Wie hem opvolgt, is nog niet duidelijk.

Prijs versus service

Is het faillissement van de Nederlandse dochter en de bescherming tegen de schuldeisers een voorbode van het nakende einde van Fiets!? Vermec-topman en aandeelhouder Michel Verhaeren denkt niet dat de Belgische winkels hetzelfde lot is beschoren als de Nederlandse.

‘De Nederlandse marktomstandigheden zijn veel moeilijker dan de Belgische en we verwachten niet dat die naar hier overwaaien’, zegt Verhaeren. ‘Op de Nederlandse markt drijven veel online prijsbrekers de concurrentie op. Bovendien is de Nederlandse consument veel prijsbewuster dan de Belgische. De Belg wil vooral een goede dienstverlening. Al is de Nederlandse markt anders geëvolueerd dan we hadden verwacht.’

Hoge huurprijzen

Toch dringt een nieuwe reorganisatie in België zich op. ‘De Belgische locaties waren te duur en er werd te weinig omzet gedraaid in verhouding tot de hoge huurprijzen’, legt Verhaeren uit. De vaak grote winkels, herkenbaar met hun felle groene kleur, zijn geen eigendom van de fietsenketen. ‘We gaan focussen op de elf rendabele winkels in België.

Vorig jaar kampte Fiets! met liquiditeitsproblemen en moest het een kapitaalverhoging van 2,5 miljoen euro doorvoeren om de continuïteit te garanderen. Volgens toenmalig CEO Beyens was de kapitaalverhoging bestemd voor investeringen in IT-infrastructuur en een nieuwe hoofdzetel in Temse.

Gigantische Nederlandse verliezen

Een blik op de jaarrekening van de kernvennootschap achter de keten leert dat het niet evident is om een fietsenimperium uit te bouwen. Vorig jaar boekte Fiets! bijna 19 miljoen euro omzet en 2,5 miljoen euro bedrijfsverlies. Verhaeren wijst er wel op dat de resultaten positief zijn als de verlieslatende Nederlandse activiteiten niet meegerekend worden.

De belgische ambities van Fietsenwinkel.nl De belgische ambities van Fietsenwinkel.nl Terwijl Fiets! winkels moet sluiten, opende de Nederlandse keten Fietsenwinkel.nl in 2017 en 2018 zes winkels in ons land. ‘Fietsen is populair in België. We willen er dan ook meer winkels openen. Op termijn streven we naar marktleiderschap’, zegt CEO Bastiaan Hagenouw. Pikant detail: Fietsenwinkel.nl bouwde Hans Struijck Fiets op en verkocht het in 2015 aan Fiets!.

Volgens de commerciële nieuwszender RTL Z moesten de Belgen in Nederland inderdaad meteen gigantische verliezen doorslikken. In 2016 bedroeg het verlies van Hans Struijk 11,7 miljoen euro. In de negen maanden voor het uitstel van betaling verloor Hans Struijck 3,7 miljoen euro, stelt de Nederlandse zakenzender.

Doorstart

Fiets! hoopt met de afslanking en de bescherming van de rechtbank een doorstart te kunnen maken. Het wil zich ook meer toeleggen op B2B, waarbij bedrijven fietsen leasen voor hun werknemers. ‘B2B heeft zich de jongste jaren fors ontwikkeld. Fietsen voor werknemers kunnen het mobiliteitsproblemen mee oplossen en bovendien is het fiscaal voordelig', aldus Verhaeren.