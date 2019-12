Serieondernemer Vindevogel zoekt geld voor cosmeticaplatform

De West-Vlaamse ondernemer Yvan Vindevogel schakelt een versnelling hoger met Vision Healthcare, zijn onlineplatform voor voedingssupplementen, cosmetica en gezondheidsproducten. Hij zoekt een kapitaalkrachtige partner.

Yvan Vindevogel, eind jaren 80 de medeoprichter van Omega Pharma, bouwde de voorbije decennia een imperium uit in de branche van de voorschriftvrije geneesmiddelen. Sinds enkele jaren timmert hij met Vision Healthcare aan een online imperium voor gezondheidsproducten, cosmetica en voedingssupplementen.

Om de groei van het bedrijf te versnellen wil de West-Vlaming een nieuwe, kapitaalkrachtige partij aan boord hijsen. De ondernemer wordt in die zoektocht bijgestaan door de zakenbank Rothschild. Volgens sommige bronnen is hij op zoek naar een partij die minstens 50 à 100 miljoen euro op tafel legt. Dat geld moet dienen voor een of meerdere grote overnames, transacties van enkele tientallen miljoenen euro’s tot meer dan 100 miljoen euro. Begin volgend jaar moeten kandidaat-investeerders hun eerste voorstellen op tafel leggen.

Een goede twee jaar na zijn oprichting was Vision Healthcare al goed voor een omzet van 108 miljoen euro.

‘We hebben nu partijen aan boord om nog even door te gaan. Maar voor zulke deals - een ‘transformational acquisition’ in het financiële jargon - hebben we een grote private-equitypartner nodig’, zei Vindevogel een tijd geleden al.

Hij wil bij de transactie hoe dan ook aan boord blijven. De nieuwe aandeelhouder krijgt een belang van zo’n 50 procent in Vision Healthcare, naast de historische aandeelhouders (40%) en het management (10%). Vandaag is Vindevogel de grootste aandeelhouder van het online platform.

Influencers

Vindevogel bouwt al sinds 2017 aan Vision Healthcare, voornamelijk via overnames. Dit jaar sloeg hij Mylène - een bedrijf dat via consulenten op homeparty’s cosmetica verkoopt - aan de haak en kocht hij het Duits-Oostenrijkse VitaminExpress. Mylène-eigenaar Creafund en de managers van het bedrijf stapten naar aanleiding van de eerste transactie in het kapitaal van Vision Healthcare. Toen VitaminExpress werd ingelijfd, traden de familie De Clerck (Domo, Dovesco) en enkele andere families toe.

Schermvullende weergave ©MEDIAFIN

Het allegaartje van bedrijven bij Vision Healthcare kan terugvallen op een gemeenschappelijke backoffice (IT, financiën, administratie) en een digitale hub. Daar zitten specialisten met kennis van e-commerce, klantenrelaties, zoekrobots en online verkoop via sites als Bol.com en Amazon. Vision Healthcare werkt ook met influencers, invloedrijke mensen die op sociale media merken aanprijzen, om zijn ruim 40 merken te promoten.

De groep omvat bedrijven in België, Nederland, Duitsland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk en was vorig jaar goed voor 108 miljoen euro omzet en 9 miljoen euro brutobedrijfswinst (ebitda).

Gin & techno

Vision Healthcare is niet het enige project van Vindevogel. Via zijn investeringsvehikel Damier bezit hij ook 10 procent van Cooper-Vemedia, een omvangrijke speler in voorschriftvrije geneesmiddelen, de sector waarin het voor hem enkele decennia geleden allemaal begon.