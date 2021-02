Sigarenfamilie Vandermarliere kweekt nu zelf tabak in Nicaragua

De West-Vlaamse ondernemer Frederik Vandermarliere bouwt het familiale sigarenimperium verder uit. Hij investeert in een Amerikaanse onlinewinkel voor topsigaren en teelt tabaksplanten in Nicaragua.

Esteli, een stadje in het noorden van Nicaragua, staat te boek als een van de beste plekken om tabak te kweken. In de omringende velden en heuvels vind je meer dan honderd tabaksplantages. Sinds vorig jaar is een ervan - met 4,5 vierkante kilometer beplantte oppervlakte - in gebruik door de Belgische sigarenproducent J. Cortès, waarachter de familie Vandermarliere schuilt.

Het bedrijf staat al decennia in voor het drogen van de tabaksbladeren en het draaien en verkopen van de sigaren en cigarillo’s. Het neemt nu voor het eerst de kweek in eigen handen. ‘We zijn boer geworden’, zegt CEO Frederik Vandermarliere. ‘Dit is voor mij het summum.’

Sigaar van het jaar

Het is een vervolg op de overname van het Amerikaanse Oliva Cigars in 2016. Daarmee zette J. Cortès zijn eerste stappen in de wereld van dikke, handgedraaide sigaren, het topsegment van de markt. Oliva is daarin een grote naam, met een verkoop van zo’n 20 miljoen stuks per jaar. Een van de Oliva-sigaren werd enkele jaren geleden in de VS verkozen tot ‘sigaar van het jaar’.

Als je topkwaliteit wilt verkopen, moet je controle hebben over de teelt. Zoals een wijnhuis eigen druivenranken heeft.

Van de Oliva-familie heeft J. Cortès nu de plantagebusiness in Esteli overgenomen. ‘We kenden daar niets van, maar hebben nu de knowhow van de vorige eigenaar. Die verticale integratie is superbelangrijk. Niet dat daar het grote geld te verdienen is. Maar als je topkwaliteit wilt verkopen, moet je controle hebben over de teelt. Zoals een wijnhuis eigen druivenranken heeft. Je wilt niet dat de tabaksplanten met DDT (in­sec­ten­do­dend mid­del dat in veel landen om zijn schadelijkheid verboden is, red.) besproeid worden of dat er kindjes op de plantage werken. Alles moet in orde zijn.'

Wereld van genot

‘Tussen het zaadje in de grond steken en een sigaar in de winkel verkopen zit drie jaar', zegt Vandermarliere. 'Daar zitten wel honderd stappen tussen, waarvan misschien de eerste veertig op het veld. Daar kan veel mislopen, maar je kan er ook zo veel interessante dingen doen. Je kan soorten kruisen, nieuwe smaken ontwikkelen. We zitten in een wereld van genot. Een liefhebber betaalt ons om een uur te genieten van een lekkere sigaar. Hij legt zijn telefoon aan de kant en wil even ontsnappen aan het jachtige bestaan. Dan moeten we die persoon het beste kunnen geven, of we hebben zijn uur verprutst. Dat hebben we hier nu in eigen handen. Daar gaat mijn hart sneller van slaan’, zegt Vandermarliere vanuit Nicaragua.

Er zijn ergere plaatsen dan Nicaragua om de pandemie door te komen, zelfs de cafés waren open.

Vorig jaar was hij er bijna drie maanden aan een stuk. ‘Er zijn ergere plaatsen om de pandemie door te komen. Zelfs de cafés waren open. Voor de luxe moet je hier niet zijn, maar voor wie houdt van de latinosfeer en sigaren is er geen betere plaats.’

Het sigarenimperium van de Vandermarlieres draait een omzet van meer dan 100 miljoen euro. Het verschil met 95 jaar geleden is groot, toen het met een sigarenwinkeltje in Moen, nabij Kortrijk, begon. Guido Vandermarliere bouwde dat vanaf de jaren 70 uit door overnames. Hij introduceerde de kenmerkende blauwe verpakking voor het merk Cortès. Onder zijn bewind groeide de productie tot honderden miljoenen - machinaal gedraaide - sigaren per jaar.

Toen de familie in 2012 Gryson, gespecialiseerd in roltabak, verkocht voor 475 miljoen euro aan Japan Tobacco, bleven de sigarenactiviteiten buiten de deal. J. Cortès is nu een van de laatste Belgische sigarenmakers.

Met Frederik Vandermarliere aan het hoofd werd een nieuwe beweging ingezet. ‘Er is de voorbije jaren veel veranderd. De stap naar de VS en handgedraaide sigaren was cruciaal. ‘Dat was nodig om de toekomst van het bedrijf te verzekeren’, klinkt het. J.Cortès gaat in Europa al enkele jaren achteruit. De verkoop slinkt door de Europese antitabaksmaatregelen en hogere accijnzen. In 2017 en 2018 was de Europese business verlieslatend, in 2019 was er een beetje winst. ‘Vorig jaar? Meer van hetzelfde eigenlijk. Niet om heel vrolijk van te worden.’

Maar in de VS gaat het goed. ‘We zijn tevreden. Ik denk dat we sindsdien gegroeid zijn van 6 tot 9 procent marktaandeel in de VS’, zegt Vandermarliere. Hij gaat er nu nog een stap verder, en investeert met een aparte firma ‘enkele miljoenen’ in Brandshopper, een onlinewinkel voor sigaren.

Het is een beetje de plaats voor de 'sins of life'. Ik weet dat, maar we moeten ook niet heiliger zijn dan de paus.

Het bedrijf is opgericht door Keith Meier. Meier is de oprichter van cigarsinternational.com, dat hij heeft verkocht en is uitgegroeid tot de grootste onlinesigarenwinkel ter wereld. Met Brandshopper, dat winstgevend is, timmert hij opnieuw aan de weg. ‘Er worden jaarlijks 350 miljoen handgedraaide sigaren verkocht in de VS. De retailwaarde daarvan krijg je als je er een nul achter zet. En de helft komt van onlineverkopen. Het is dus best een grote markt. We zijn er een substantiële speler met landelijke dekking, en we kunnen nog marktaandeel inpikken. De grootste speler is tien keer groter dan wij, maar hij is Amazon niet. Daar kunnen we tegenop.’

De website van Brandshopper leert dat je er ook allerhande jachtbenodigdheden, gaande van camouflagekledij tot kogels en oorbescherming, kan kopen. ‘Het is een bewuste keuze om niet-Amazon-segmenten op te zoeken. Ook alcohol kan mogelijkheden bieden. Het is een beetje de plaats voor de sins of life’, zegt Vandermarliere. ‘Ik weet dat, maar we moeten ook niet heiliger zijn dan de paus.’