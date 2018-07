Simpel voetbalshirt wordt modefenomeen

Voetballers als David Beckham en Arsenal-ster Héctor Bellerín groeiden dan wel uit tot stijliconen, op voetbalshirts keek de modewereld neer. Tot nu. De jersey is een modefenomeen. Daardoor doen zowel luxemerken als verzamelaars van het eerste uur gouden zaken.

Soms moet je je tevredenstellen met een troostprijs. Dat geldt bij uitstek voor het Nigeriaanse elftal. Na hun verlies tegen Argentinië maakt het Afrikaanse team geen kans meer op de wereldbeker, maar op vestimentair vlak zijn de ‘Super Eagles’ de onbetwiste winnaar van het WK.

Dat vonden de respondenten van een recente poll van de Britse sportzender Sky Sports, die de nieuwe limoengroene en wit gestreepte Nike-jerseys van het team uitriepen tot de beste nationale teamshirts van het WK. Ze waren niet alleen. Begin juni schoven Londense supporters uren aan om een exemplaar op de kop te tikken. In veel gevallen tevergeefs: in een paar uur plunderden fans de winkel. De Nike-website had nog minder tijd nodig om alle shirts aan de man te brengen.

De gelukkigen die toen een exemplaar konden bemachtigen, kunnen vandaag een goede slag slaan. Originele truitjes van Nigeria wisselen voor een vijfvoud van de originele prijs van eigenaar op tweedehandssites als eBay of Grailed. Taferelen die je verwacht voor Tomorrowlandtickets, maar voor voetbalshirts?

‘Dit is het begin van een nieuw tijdperk’, zegt Neal Heard, auteur van ‘Sneakers’ en ‘The Football Shirts Book’ en consultant in de mode- en sportindustrie. ‘Voetbalshirts zijn cool. Je zag die trend de afgelopen jaren al opkomen, maar de truitjes van Nigeria changed the game. Jerseys worden nu, zoals ook gebeurt met sneakers, snel op de kop getikt om dan meteen aan een serieuze meerprijs door te verkopen aan een knul uit Azië.’

Modeweken

De voetbal- en modewereld schurken al langer tegen elkaar aan. Voetballers als David Beckham of de Spaanse Arsenal-verdediger Héctor Bellerín groeiden uit tot stijliconen. Dat hebben de heren vooral te danken aan gedurfde stijlkeuzes naast het veld - in het geval van Beckham: een sarong en peroxidekapsel - of blitzbezoekjes aan de Londense modeweek. Op voetbaljerseys zelf keek de modewereld neer.

Tot voor kort. Tijdens de modeweken in Milaan, een modieuze graadmeter, werd het voetbaltruitje uit de foute hooligankast gehaald. Trendsetters werden er gespot met vintage shirts van AS Roma of FC Barcelona in de hoog opgetrokken jeans gepropt. Onlangs werd zelfs de Amerikaanse filmster Jamie Foxx met een shirt van het Belgische elftal gespot.

‘Tegenwoordig moet je niet meer naar een sportwinkel om een voetbalshirt te kopen’, zegt Heard. ‘Je kunt ze vinden bij hippe retailers als Selfridges of Urban Outfitters. Vergelijk het met de hyperpopulaire petten met het logo van de New York Yankees. Over het honkbalteam gaat het al lang niet meer. Het is puur mode geworden.’

Luxeshirts

Niet alleen retailers pikken een graantje mee van de trend. Luxelabels profiteren evenzeer. Versace, Acne Studios en John Elliott sprongen op de kar met teamloze voetbaljerseys van minstens enkele honderden dollars en draaien zo mooie marges op een relatief goedkoop te ontwerpen en te maken product.

De sportgiganten gebruiken dezelfde truc. De ‘gewone’ polyester jerseys die Nike en Adidas produceren voor de nationale teams en de massamarkt (ook wel replica’s genoemd), kosten zo’n 80 à 90 euro. Maar voor een gewone rode jersey van de WK-gaststad Rostov aan de Don in het cyrillisch, een ‘ontwerp’ van de populaire designer Gosha Rubchinskiy, vraagt Adidas 135 euro. De jerseys die Nike produceerde in samenwerking met Off White, het merk van de Amerikaans-Ghanese designer Virgil Abloh, kosten 130 euro.

Lang ging alle aandacht naar de strijd tussen de twee merken om zoveel mogelijk nationale shirtjes te mogen maken (en de bijbehorende lucratieve deals), maar zowel Adidas als Nike laat zijn WK-gerelateerde inkomsten niet afhangen van voetbalfans die een kleine honderd euro neerleggen voor een truitje van een nationale ploeg. Met losjes aan voetbal gerelateerde mode spreek je een veel grotere markt aan.

Voetbal populairder

Toch zeker in regio’s waar athleisure, de trend om sportkledij als dagelijkse kledij te dragen, populair is en voetbal begint door te breken: de Verenigde Staten en Azië. In de VS, het land van basketbal, honkbal en American football, is de populariteit van het spel de jongste tien jaar verdrievoudigd, berekende het Amerikaanse onderzoeksbureau Gallup. In het Oosten is een groeiende middenklasse van vooral jonge mensen steeds geïnteresseerder in het spel, volgens een recent rapport van het onderzoeksbureau Nielsen Sports.

De jonge middenklasse gaat en masse overstag voor athleisure. In China en Japan is vrijetijdskledij bezig aan een enorme groeispurt, en in China groeit het sportkledijsegment zelfs sneller dan dat voor luxegoederen. Het is dus geen toeval dat Nike dit jaar met het Chinese lifestylelabel CLOT zwarte voetbaljerseys uitbracht, en Adidas met de Japanse retailer Beams vier jerseys lanceerde.

Nostalgie

Toch zijn het niet Nike en co. die de mooiste marges draaien. De echte winnaars zijn de fans die hun voetbalshirts op tweedehandssites doorverkopen. Shirts die oorspronkelijk 130 euro kostten, halen in sommige gevallen tot wel 1.000 euro.

Hedendaagse shirts zijn prijzig, maar ook vintage exemplaren uit de jaren 90 doen het goed op de tweedehandsmarkt. Dat is goed nieuws voor Thomas Jones. Volgens de Britse ondernemer ziet zijn webwinkel Vintage Football Shirts sinds kort tweemaal zoveel bezoekers, en ook de prijzen van de truitjes zijn de afgelopen jaren enorm toegenomen. ‘Vroeger kon je een shirt van de Wereldbeker in 1994 kopen voor 70 euro’, zegt hij. ‘Nu betaal je meer dan 300 euro.’

Jones denkt dat de algemene nostalgie naar de nineties er iets mee te maken heeft. ‘Daarbij kwamen Nike en Adidas dit jaar met heel wat nationale teamjerseys die geïnspireerd waren op vroegere modellen uit de jaren tachtig of negentig, wat de interesse alleen maar aangezwengeld heeft.’

‘Adidas en Nike hebben ingespeeld op wat mensen wilden’, zegt Heard. Maar hoewel Adidas via retailers als Urban Outfitters nieuwe retroshirts aan een jong publiek probeert te slijten, willen de meeste fans een echt vintageshirt. ’Iedereen wil terug naar de tijd waarin ze jong waren’, zegt hij. ‘In het geval van late twintigers of jonge dertigers zijn dat de nineties.’