Smartphoto boekt forse winststijging en trekt dividend op

De maker van fotoboeken en fotogeschenken behaalde vorig jaar een nettowinst van 6,9 miljoen euro, liefst 70 procent meer dan in 2018.

Dat de jaarcijfers van Smartphoto er goed zouden uitzien, wisten we al ongeveer een maand. Op 31 januari stuurde het Wetterse bedrijf onverwacht een trading update uit, en die werd erg gesmaakt. De goede gedeeltelijke resultaten die er in voorkwamen, worden nu bevestigd. Ze worden bovendien aangevuld met eveneens sterke cijfers.

Smartphoto noteerde vorig jaar een dubbelcijferige omzettoename: de omzet groeide met 10,6 procent tot 51,5 miljoen euro. De rendabiliteit verbeterde in sterkere mate. De brutobedrijfswinst (ebitda) zonder de impact van IFRS 16 (leaseovereenkomsten) klom van 6,9 naar 7,9 miljoen euro, een toename met 14,1 procent.

De sterke groei van omzet en winst schrijft Smartphoto toe aan 'de verdere focus op mobiele gebruikers, gekoppeld aan de uitbreiding van het productaanbod'. Fotoboeken, -kaarten, -kalenders en -geschenken leveren hogere winstmarges op dan het afdrukken (en vroeger ook ontwikkelen) van foto's, de oorspronkelijke activiteit van Smartphoto.

Begin november verdubbelde het bedrijf trouwens zijn productiecapapciteit door de aankoop van een bijkomend gebouw in Wetteren. 'Deze investering was nodig om voldoende productiecapaciteit te hebben om de toekomstige groei te ondersteunen, de bestaande productieprocessen te optimaliseren, de workflows gevoelig te verbeteren, en voldoende capaciteit te hebben tijdens de piekperiode', klinkt het in een persbericht.

Dividend

Dankzij een grotere belastingrecuperatie, die volgens Smartphoto te danken is aan 'de versnelde groei in rendabiliteit', komt de nettowinst uit op 6,9 miljoen euro. Dat is 70 procent meer dan het nettoresultaat dat in 2018 was behaald.

Op basis hiervan gaat het dividend 10 procent de hoogte in tot 0,55 euro bruto per aandeel. Smartphoto hervatte vorig jaar de uitkering van een dividend na een lange moeilijke periode. Het was van 2004 geleden dat de aandeelhouders nog eens een dividend ontvingen.