Smartphoto boekt indrukwekkende cijfers met wijnkisten, bloempotjes en kerstballen

Smartphoto heeft er een topjaar op zitten en de aandeelhouders krijgen extra dividenden. Het bedrijf schrijft een succesverhaal met dank aan bloempotjes, monnikenwerk en de bouw van The Gift Factory.

De omzet van Smartphoto uit Wetteren steeg vorig jaar met ruim 10 procent naar 51,5 miljoen euro. 'Daar zijn we fier op en daar ligt meteen ook de lat voor de komende jaren', zegt topman Stef De Corte. De omzetgroei vertaalde zich ook in extra winst. De brutobedrijfswinst (ebitda) ging bijna 15 procent omhoog, de nettowinst - dankzij de verrekening van overgedragen verliezen - zelfs 71 procent.

We zijn fier op onze omzetgroei van 10 procent. Daar ligt meteen ook de lat. Stef De Corte CEO Smartphoto

De cijfers zijn indrukwekkend, wetende dat Smartphoto tien jaar geleden nog een vogel voor de kat leek. Het bedrijf - toen nog Spector - ging bijna ten onder aan de digitalisering van de sector en zijn schuldenberg. Maar na vele herstructureringen, een strategische bocht en een naamsverandering zijn De Corte en co al enkele jaren op het goede pad.

'Ons geheim? Voortdurend nieuwe producten bedenken, een goede mobiele site, efficiënte marketing en op de details letten', zegt De Corte. Smartphoto verlegde de focus naar de verkoop van fotoboeken en gepersonaliseerd geschenkproducten.

E-commerce

Het begon met kalenders, canvassen en koffietassen met een foto van een hond of kinderen op. Nu biedt het bedrijf honderden producten aan: kerstballen, valentijnskaartjes, kussens en brooddozen. 'Bloempotjes zijn nu populair. Die staan zeker in de top drie. We denken ook aan een setje van kruidenpotjes voor in de keuken.' Vanaf dit jaar kan je ook glazen of wijnkisten bestellen met een persoonlijke boodschap in gegraveerd. Stuk voor stuk producten waar Smartphoto een hogere winstmarge op pakt.

Smartphoto is de voorbije jaren geëvolueerd naar een e-commercebedrijf. Cruciaal in het traject was de ontwikkeling van de mobiele website, die goed is voor een derde van alle bestellingen. 'Mensen hangen vast aan hun smartphone en doen er alles mee. We hebben dat snel opgepikt en hebben twee, drie jaar hard gewerkt om de mobiele aanmaak van een fotoboek of een geschenk eenvoudig en snel te laten verlopen. Die knowhow is niet makkelijk te kopiëren.'

We bieden in België op 100.000 termen om in Google bovenaan te staan. Stef De Corte CEO Smartphoto

Ook krijgt het bedrijf zijn onlinemarketing - een grote kostenpost - beter onder de knie. 'We werken zeer gedetailleerd. In België bieden we op 100.000 zoektermen om bij Google bovenaan te staa. Maar we bieden niet op eender wat en eender wanneer. In Nederland bieden we bijvoorbeeld op 'kaart' voor verjaardagskaarten, maar in België heeft dat geen nut omdat Belgen zoeken op 'kaartje'. Het is een monnikenwerk om dat op te volgen.'

The Gift Factory

De Corte verwacht de omzetgroei van 10 procent de komende jaren voort te zetten, met een brutobedrijfwinst die nog iets sneller groeit. Hij verdubbelt de productiecapaciteit en pompt 5 miljoen euro in een tweede site. 'The Gift Factory. Een leuke naam toch?', zegt De Corte. 'Daar gaan we onze geschenkproducten maken. Dat zijn er meer dan 2 miljoen per jaar. Op die schaal kan je de verpakking automatiseren, wat bijdraagt aan de winstmarge.'

Overnames? Nee. Het jeukt niet. Als je elk jaar 10 procent groeit, kom je al een heel eind, toch? Stef De Corte CEO Smartphoto