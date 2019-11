Smartphoto investeert 5 miljoen in nieuwe fabriek

Smartphoto verdubbelt met de investering zijn productiecapaciteit. 'We willen minstens 10 procent per jaar groeien, dan moet je je daar op voorbereiden.'

Smartphoto heeft in Wetteren - op enkele minuten rijden van het huidige hoofdkantoor - een pand gekocht met een onmiddellijke aansluiting op de snelweg E40. Het bedrijf gaat het gebouw onder handen nemen en herinrichten om er tegen de zomer van 2020 de operaties te kunnen opstarten. Het gebouw heeft een productie-oppervlakte van 7.000 vierkante meter. 'Ongeveer hetzelfde als op de huidige site. We verdubbelen dus onze capaciteit', zegt topman Stef De Corte.

Voor de aankoop van het gebouw en de daaropvolgende investeringen trekt Smartphoto 5 miljoen euro uit. Dat is de grootste investering in lange tijd. 'Het is nodig om onze ambities te kunnen waarmaken', klinkt het. 'De huidige locatie wordt echt te klein.'

Tent

Dit jaar kan Smartphoto het nog net bolwerken, maar daarvoor moest het al creatief te werk gaan om de overrompeling tijdens de eindejaarsperiode aan te kunnen. In december ligt het aantal bestellingen vier tot vijf keer hoger dan normaal aangezien iedereen nog snel een gepersonaliseerd cadeautje - een bloempot, kalender of smartphonecover met een foto op bijvoorbeeld - wil laten maken. Smartphoto werft daarvoor niet alleen 170 tijdelijke werkkrachten aan, maar zet ook een tent op de parking achteraan bij. 'Maar dat is natuurlijk geen structurele oplossing. Vanaf volgend jaar hebben we ook de nieuwe site.'

100 miljoen

De Corte wil de omzet jaarlijks met minstens tien procent laten groeien. In het eerste halfjaar van dit jaar was er 8,6 procent groei. 'We zijn er dit jaar dus nog niet', klinkt het. De eerste mijlpaal die hij in gedachten heeft is 100 miljoen euro omzet, zonder daar een precieze timing op te plakken. 'Maar het mag ook geen 10 jaar duren natuurlijk.'