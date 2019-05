Smartphoto legt oorlogskas aan

Het beursgenoteerde fotoproductenbedrijf Smartphoto, het vroegere Spector, is na een moeilijke periode duidelijk weer in vorm. De onderneming heeft immers niet alleen de financiële ruimte om voor het eerst sinds 2004 een dividend uit te keren, ze kondigt dinsdag ook een aandeleninkoopprogramma aan.

Dat is bescheiden van omvang: het gaat om hooguit 3 miljoen euro voor het inslaan van aandelen. Tegen de huidige koers kunnen daarmee ruim 250.000 stuks worden ingekocht, op een totaal van bijna 4 miljoen. Bovendien wordt het programma gespreid over een lange periode, van 2 mei tot eind 2020 of eerder wanneer de vooropgestelde waarde aan aandelen is verworven.