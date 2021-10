Snelgroeiend United Petfood koopt Nederlands bedrijf

Het Gentse United Petfood is een grote speler geworden in dierenvoeding.

De Gentse groep United Petfood, in enkele jaren uitgegroeid tot een grote Europese speler voor dierenvoeding, koopt haar kleinere Nederlandse sectorgenoot Teeling Petfood.

United Petfood is geen bekende naam. Dat komt omdat de groep enkel huismerken produceert en dus geen eigen merkproducten heeft. Ze maakt zowel nat- en droogvoer als koekjes en snacks voor honden en katten. In enkele jaren tijd is United Petfood een grote partij geworden in de sector. Dat komt deels door een hele reeks overnames.

De instap van de investeringsmaatschappij Waterland in het kapitaal, in 2016, zette een extra turbo op de groei door sectorgenoten in te lijven. In het voorjaar was er sprake van dat Waterland het kapitaal van United Petfood verder zou optrekken om de groei te ondersteunen. Daardoor steeg mogelijk het belang van Waterland in het bedrijf tot een meerderheidsparticipatie. De oprichtersfamilie Dumoulin - de oorsprong van de onderneming gaat terug tot 1937 - heeft de rest van de groep in handen.

600 miljoen euro

United Petfood stond vorig jaar al voor een geconsolideerde omzet van 521 miljoen euro, ruim de helft meer dan in 2019. De nettogroepswinst belandde op 19,2 miljoen euro. Dit jaar gaat het bedrijf over de kaap van 600 miljoen euro aan inkomsten. Dat komt onder meer door een Britse overname in de lente.

Daar komt met Teeling Petfood opnieuw een Nederlandse deal bij. Het bedrijf telt zo'n 100 werknemers en heeft twee productievestigingen, in Hoogeveen en Heerhugowaard. Teeling is gespecialiseerd in natte voeding voor honden en katten in aluminium cups, onder meer paté en worst. Daardoor kan United Petfood zich versterken in die markt en voldoen aan de stijgende vraag.

Afslanking

Teeling Petfood verwacht dit jaar een omzet van 30 miljoen euro. Het bedrijf is al meerdere jaren verlieslatend. Daardoor zag eigenaar Jan-Jaap Roelevink zich verplicht de groep af te slanken. Roelevink, een bekende ondernemer die eerder al het Belgische Vendis Capital kon aantrekken als investeerder voor een ander bedrijf, verkocht de snackpoot van Teeling en de divisie droogvoer ging failliet. Daardoor halveerde het personeelsbestand van Teeling bijna.