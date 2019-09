Sofina stapt in cosmeticagroep Nuxe

De beursgenoteerde holding van de familie Boël neemt een minderheidsbelang van 45,13 procent in de snelgroeiende Franse cosmeticagroep.

Sofina neemt een minderheidsbelang van 45,13 procent in Nuxe, die zijn waslijst aan verzorgingsproducten, zoals het uithangbord Huile Prodigieuse, ook in ons land verkoopt via een apothekersnetwerk. Hoeveel de notoir discrete holding van de familie Boël op tafel legt, wil ze niet kwijt.

'Deze participatie kadert in onze strategie om op lange termijn te investeren in sterk groeiende familiebedrijven die leiders zijn op hun markt', klinkt het bij Wauthier de Bassompierre, lid van het uitvoerend comité van Sofina. De meerderheid van de aandelen van Nuxe blijft in handen van Aliza Jabès, een telg van de tweede generatie van de familie die de groep in 1988 oprichtte, nadat ze een Parijs cosmeticalabo had overgenomen. Aliza Jabès blijft ook gedelegeerd bestuurder van Nuxe.