Sofina stapt in luiergroep van Van Malderen

Drylock Technologies, de luierfabrikant van Bart Van Malderen, heeft zijn kapitaal opengesteld voor Sofina, de holding van de familie Boël. Dat meldt Drylock dinsdagavond in een persbericht. Sofina verwerft door in te tekenen op een kapitaalverhoging ongeveer 25 procent van de groep.

Groei

De inbreng van Sofina moet de ambitieuze groeiplannen van Drylock helpen verwezenlijken. De groep, met hoofdzetel in Zele, is in zeven jaar tijd uitgegroeid tot een concern met meer dan 2.500 werknemers en vestigingen in Rusland, Italië, Tsjechië, Spanje, de VS en Brazilië. Een deel van de groei is toe te schrijven aan overnames.