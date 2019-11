Sofina verstevigt positie in luierland

De beursgenoteerde holding van de Boël-dynastie volgt ondernemer Bart Van Malderen en wordt mee aandeelhouder van de Duitse start-up Lillydoo, dat online luiers verdeelt.

Sofina wordt, samen met Bart Van Malderen, aandeelhouder van Lillydoo, een Duitse onlineverkoper in luiers. De beursgenoteerde holding van de familie Boël stapte eerder al in Drylock, het luierbedrijf van Van Malderen.

Lillydoo is nog het best te omschrijven als een soort HelloFresh voor luiers. Wie geen zin heeft om eten te gaan halen in de supermarkt, ontvangt met een abonnement bij HelloFresh op gezette tijden een maaltijdbox met daarin alle benodigde ingrediënten om een maaltijd te bereiden.

De Duitse start-up Lillydoo doet hetzelfde met luiers en verzorgingsproducten zoals babydoekjes of huidcrème. Die formule slaat aan. Vier jaar nadat enkele voormalige managers van Procter & Gamble- de groep boven Pampers - Lillydoo hebben opgericht, is het bedrijf uit Frankfurt actief in Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Nederland, Spanje en Italië. Terwijl de omzet drie jaar geleden nog onder 2 miljoen euro lag, mikt Lillydoo dit jaar op 80 miljoen euro omzet.

Van Malderen

Die exponentiële groei is ook Bart Van Malderen niet ontgaan. De Oost-Vlaamse ondernemer, die zijn voormalige familiebedrijf Ontex vandaag beconcurreert via zijn nieuwe luierbedrijf Drylock, stapteal in 2016 in Lillydoo en bezit vandaag19,4 procent van de aandelen.

Het geld dat Lillydoo met de nieuwe kapitaalronde heeft opgehaald, moet dienen om nieuwe landen aan te boren.

Van Malderen blijkt via zijn investeringsvehikel VM Invest nu te hebben deelgenomen aan een nieuwe kapitaalronde, waarbij Lillydoo minstens 10 miljoen euro vers groeikapitaal heeft opgehaald. Hoeveel hij exact heeft geïnvesteerd, wilde de Oost-Vlaamse ondernemer niet kwijt. ‘We behouden ons belang van 19,4 procent in Lillydoo’, zei hij gisteren vanuit de VS. ‘Het geld dat Lillydoo met de nieuwe kapitaalronde heeft opgehaald, moet dienen om nieuwe landen aan te boren. Op langere termijn hoort België daar zeker bij. Maar nu willen we eerst focussen op de grotere landen.’

Beloftevol

Opvallend is dat ook Sofina, de beursgenoteerde holding van de Belgische industriële Boël-dynastie, na de nieuwe financieringsronde aandeelhouder geworden is van Lillydoo. Volgens het Duitse vakblad Lebensmittelzeitung zouden de Boëls ook een zitje in de raad van bestuur van het Duitse groeibedrijf hebben gekregen.

Hoeveel Sofina heeft geïnvesteerd en welk belang de Bel20’er nu in Lillydoo aanhoudt, is niet bekend. Sofina bevestigt het nieuws wel, maar zegt dat het over een kleine investering gaat.

De nieuwe zet van Sofina komt niet helemaal uit de lucht gevallen. De holding van de Boëls kwam de voorbije jaren vooral in het nieuws met investeringen in beloftevolle e-commercebedrijven in India en in nieuwe technologische trends zoals artificiële intelligentie.

Drylock

Sofina betaalde eerder dit jaar 150 miljoen euro voor een belang van 25 procent in Drylock, de luierproducent opgericht door Bart Van Malderen.

Begin augustus kwam aan het licht dat Sofina 150 miljoen euro op tafel had gelegd voor een belang van ongeveer 25 procent in Drylock, de luierfabrikant van Bart Van Malderen. De nieuwe kapitaalinjectie van Sofina moest Van Malderen helpen om zijn ambitieuze groeiplannen met Drylock waar te maken.