Speelgoedketen ToyChamp slaat slag in Nederland

De zogeheten XXL-speelgoedwinkels aan de rand van stedelijke gebieden pasten volgens Intertoys niet in de strategie die het bedrijf onder de nieuwe Portugese eigenaar Green Swan voor ogen heeft. De voormalige Toys 'R' Us-winkels van meer dan duizend vierkante meter zijn te groot. Bovendien wil Green Swan vooral inzetten op zaken in de stad, waarbij de beleving van klanten centraal moet komen te staan.

Toychamp is een keten die in 2001 werd opgericht door de Vlaamse familie Nolmans, die eerder verschillende speelgoedwinkels hadden verkocht aan de investeringsmaatschappij Mitiska, waaruit de speelgoedketen Fun zou groeien. Toychamp heeft al zeventien winkels in Nederland en acht in België, vooral in de regio Limburg