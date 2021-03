Spotify keert aan 780 artiesten meer dan 1 miljoen dollar uit

De Zweedse streamingdienst Spotify heeft vorig jaar meer dan 5 miljard dollar uitgekeerd aan artiesten. Voor 870 artiesten dikte de rekening met meer dan 1 miljoen dollar aan.

Wat verdient een artiest aan streamingdiensten? Het antwoord op die vraag is gehuld in een mysterieuze waas. Spotify, de grootste muziekstreamingdienst ter wereld, heeft nu een website (Loud and Clear) gelanceerd die klare wijn moet schenken over het systeem van vergoedingen. Al benadrukt het Zweedse bedrijf dat het de royalty's niet rechtstreeks uitbetaalt aan de artiesten, maar wel aan de rechtenhouders. Dat zijn meestal platenmaatschappijen.

Uit het overzicht blijkt dat Spotify sinds zijn ontstaan in 2004 al 23 miljard dollar heeft uitgekeerd aan artiesten of hun rechtenhouders. Vorig jaar ging het om meer dan 5 miljard dollar. Drie jaar eerder, in 2017, stroomde 3,3 miljard dollar naar de artiesten.

Meer abonnees

Die snelle stijging is grotendeels te verklaren door het toenemend aantal gebruikers van de streamingdienst. Vorig jaar zag de dienst het aantal maandelijkse gebruikers met 74 miljoen toenemen tot 345 miljoen. Het aantal betalende abonnees dikte met een kwart aan tot 155 miljoen.

Tegelijk neemt het aantal artiesten dat recht heeft op royalty's snel toe. In totaal zijn 57.000 artiesten goed voor 90 procent van de streams op Spotify. Dat is een verviervoudiging in amper zes jaar. En dat vertaalt zich in het aantal dat royalty's van Spotify vangt.

Vorig jaar verdienden 870 artiesten elk meer dan 1 miljoen dollar (837.000 euro) aan royalty's bij Spotify. Dat is haast een verdubbeling tegenover 2019, toen het om 450 artiesten ging. Nog eens 1.820 vingen meer dan 500.000 dollar en 7.800 moesten zich tevreden stellen met meer dan 100.000 dollar, blijkt uit de cijfers van Spotify. Ter vergelijking: een jaar eerder haalden slechts 4.200 artiesten meer dan 100.000 dollar uit de streams op Spotify.

Uniek bedrag

De populairste artiest op Spotify was vorig jaar de Puerto Ricaan Bad Bunny met 8,3 miljard streams, gevolgd door Drake, J Balvin, Juice WRLD en The Weeknd. Die laatste was bij de Belgische Spotify-gebruikers het populairst.