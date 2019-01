Stakingen bij Amazon in Duitsland

Bij verschillende Duitse vestigingen van de internetgigant Amazon is in de nacht van zondag op maandag het werk neergelegd.

Onder meer in de vestigingen in Leipzig en Werne (Noordrijn-Westfalen) legde het personeel het werk neer. In Leipzig wil Verdi de staking tot kerstavond laten duren. In Werne wordt er zeker tot dinsdagavond gestaakt.